Понедельник, 12 Февраля 2018 12:02

АрмИнфо. В 2018 году в областях Армении ожидается интересная и результативная работа. Об этом в ходе совещания в Котайкской области республики заявил премьер-министр РА Карен Карапетян. Согласно сообщению пресс-службы правительства, совещание было посвящено итогам проделанной в 2017 году работе и планам на 2018 год.

По словам премьер-министра, имеются хорошие перспективы для обеспечения экономического роста на ближайшие годы, что позволит провести серьезные реформы в системе управления.

Представляя социально-экономическую ситуацию в регионе, губернатор Котайской области Карапет Гулоян отметил, что в течение 2017 года в области зафиксированы значительные положительные показатели. Частным сектором осуществлены инвестиции на сумму в 60 млрд драмов, из которых 25,5 млрд драмов - в промышленность, 5 млрд - в сельское хозяйство, 10,9 млрд - в туризм, 0,5 млрд - в энергетику, 6.2 млрд - в торговлю и услуги, 9,9 млрд - в информационные технологии. В целом, в области создано около 2 тыс рабочих мест. В 2018 году в области предусмотрено осуществить инвестиционные программы на сумму в 66 млрд драмов по таким направлениям, как промышленность, сельское хозяйство, туризм и др, что даст возможность создать еще 2100 новых рабочих мест.

Карен Карепетян, говоря о необходимости вовлечения в проекты частного бизнеса, отметил необходимость рассмотрения вопроса о передаче, даже на бесплатной основе, в частный сектор неиспользуемого имущества в целях реализации конкретных инвестиционных программ и создания новых рабочих мест.

Одним из приоритетных направлений развития области является сельское хозяйство. Премьеру было доложено, что в 2017 году площади тепличных хозяйств увеличились на 20 гектаров. В 2018 году планируется увеличить площади тепличных хозяйств до 115,4 гектаров. В 2017 году на 200 гектаров увеличились площади интенсивных садов, достигнув отметки в 912 га. Планируется в текущем году довести эти площади до 1137 га.

Ответственные лица сообщили, что в ближайшие годы планируется ежегодно увеличивать площади интенсивных садов на 200-250 га. В результате предпринятых шагов в 2017 году площади орошаемых земель увеличились на 5 тыс га. В 2018 году этот показатель будет увеличен еще на 12 тыс га, в результате чего площадь орошаемых земель составит 116 тыс га. В этой связи, премьер-министр подчеркнул, что государство последовательно идет по пути урегулирования проблемы расширения орошаемых земель, и необходимо предпринять шаги по пути строительства частных водохранилищ. Карену Карапетяну было также сообщено, что в 2018 году к двум племенным хозяйствам довится еще одно, а поголовье скота с 1810 будет доведено до 2070. Премьер-министр отметил, что в текущем году правительство особое внимание уделит вопросу субсидирования программ, направленных на развитие животноводства, поскольку страна не имеет проблем с рынком, учитывая наличие особых торговых режимов с ЕАЭС, ЕС и Ираном. В этом контексте, премьер призвал ответственных за развитие в области сферы сельского хозяйства разработать и внедрить программы по увеличению количество племенных хозяйств и повысить в 2018 году указанную планку. На заседании было отмечено, что в 2017 году со стороны государства и частного сектора в развитие сельского хозяйства было инвестировано 5,8 млрд драмов, в результате чего было создано 400 новых рабочих мест. В текущем году объемы инвестиций не изменятся, и будет создано еще 450 новых рабочих мест.

В сфере промышленности в 2017 году в области было произведено промышленной продукции на сумму в 162 млрд драмов против 136 млр драмов в 2016 году. В течение прошлого года в Котайской области было реализовано строительных работ на сумму в 43 млрд драмов, что на 350% превышает показатели 2016 года. Премьер подчеркнул важность развития строительной сферы, поручив облегчить порядок предоставления разрешений на проведение строительных работ.

Одним из приоритетных направлений развития области продолжает оставаться сфера туризма. В настоящее время в области действует 80 гостиниц и комплексы по организации отдыха. В 2016 году область посетили 420 тыс туристов, в 2017 году этот показатель вырос на 70 тысяч, достигнув 490 тысяч.

Говоря о показателях общин, Карапет Гулоян доложил, что в 2017 году собственные доходы местных органов власти области в среднем увеличились на 30%, составив 12,5 тыс драмов на душу населения. В 2016 году этот показатель был равен 9,5 тыс драмам. Планируется, что в 2018 году показатель собственных доходов общин в расчете на душу населения составит 15,7 тыс дрмаов. В общинах области удельный вес собственных доходов составил 42,3% против 35,5% в 2016 году. Предусмотрено в текущем году довести этот показатель до 46,7%.

В рамках программы "Чистая Армения" было закрыто 165 мусорных свалок. В текущем году будет закрыто еще 9 свалок. По словам губернатора, еще 10 свалок будут закрыты в результате строительства в Раздане мусороперерабатывапющего завода. Было также сообщено, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом с физических лиц за уборку мусора было собрано дополнительно 57 млн драмов или 297.1 млн драмов. В текущем году этот показатель будет увеличен на 100 млн драмов. Возросли и объемы отчислений за уборку мусора со стороны юридических лиц. Планируется против собранных в 2017 году 110 млн драмов собрать в 2018 году 160 млн драмов. По заверениям главы области, в 2018 году расходы за уборку мусора составят 579 млн драмов, а собранные средства будут доведены до 558 млн драмов.