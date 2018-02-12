Понедельник, 12 Февраля 2018 11:01

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Карен Карапетян направил телеграмму соболезнования главе российского правительства Дмитрию Медеведеву в связи с разрушением в Раменском районе Подмосковья самолета Ан-148 авиакомпнии "Саратовские авиалинии".

Согласно сообщению пресс-слкжбы правительства РА, в телеграмме, в частности, говорится: "От имени правительства Армении и себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования. Прошу передать слова содействия и терпения родным и близким, погибших в авиакатастрофе".

Самолет "Саратовских авиалиний разбился накануне в Раменском районе Подмосковья после вылета из аэропорта "Домодедово" в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбурской области. В оперативном штабе на месте ЧП "Интерфаксу" сообщили, что самолет Ан-148, предположительно, разрушился от столкновения с землей, а не в воздухе, как предполагалось ранее. "Характер повреждений на земле, след, оставленный самолетом в поле в видоеворонки, говорят о возможном сильном ударе самолета о землю. В свою очередь характер дефрагментации воздушного судна также свидетельствует о том, что разрушение произошло не в воздухе, а от столкновения с землей", - сказал собеседник агентства. Он сообщил, что, судя по всему, самолет вошел в землю с баками, полными горючего. "На месте крушения чувствуется сильный запах керосина, а чрезмерно мелкие фрагменты, оставшиеся от самолета, говорят о наличии мощного разрушающего фактора, возможно, в виде полных баков горючего, при ударе самолета о землю. Баки, предположительно, сдетонировали", - сказал он.