Суббота, 10 Февраля 2018 16:23

АрмИнфо. Между внешнеполитическими ведомствами Армении и Хорватии состоялись политические консультации.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, с армянской стороны консультации возглавил замминистра иностранных дел Карен Назарян, со стороны Хорватии - замминистра иностранных дел и европейской интеграции по политическим вопросам Вике Скрачич.

На повестке консультаций был широкий спектр вопросов армяно-хорватских отношений. Подчеркнув важность взаимного желания продолжить диалог на высоком уровне, стороны обсудили вопросы развитие торгово-экономических отношений и целенаправленного отраслевого сотрудничества, взаимодействия на международных площадках, а также текущее состояние отношений Армения-ЕС.

Скрачич коснулась последних региональных развитий, в частности, ситуации на Западных Балканах, сирийского конфликта, а также эмиграционного кризиса.

Назарян в свою очередь представил усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.