Суббота, 10 Февраля 2018 16:20

АрмИнфо. Армения и США подтвердили готовность развивать и углублять эффективное сотрудничество.Об этом было заявлено в ходе встречи премьер-министра Армении Карена Карапетяна с заместителем помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Бриджит Бринкс.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер предложил обсудить возможности реализации бизнес-программ в различных сферах, в том числе ИТ, агросектор и др., отметив, что доволен ходом сотрудничества в сфере энергетики, высоких технологий, и туризме. Кроме того, К. Карапетян подчеркнул, что правительство продолжит проводить реформы во всех сферах.

Госпожа Бринкс, со своей стороны отметила, что США активно работает с армянскими предпринимателями в направлении углубления и укрепления сотрудничества. Вместе с тем, она добавила, что на состоявшейся сегодня встрече с представителями бизнес-сообщества прозвучало много положительных отзывов об изменениях и продвижении в области налогового и таможенного администрирования.

Согласно источнику, стороны обсудили вопросы касательно предусмотренного в марте проведения второго заседания армяно-американского совета. В этом ключе Бриджит Бринкс подчеркнула: <Мы с нетерпением ждем конкретных идей о путях продвижения нашего экономического партнерства>.

В контексте шагов по улучшению бизнес-среды премьер-министр и заместитель помощника госсекретаря США обменялись мнениями о реформах в судебной системе, системе государственного управления, антикоррупционных мерах, и других вопросах, связанных с перспективами двустороннего экономического сотрудничества.

По данным Нацстатслужбы РА, внешнеторговый оборот между Арменией и США в 2017 году составил $204.8 млн., с годовым ростом на 68,2%. При этом экспорт увеличился на 76,5% до $68.5 млн., импорт - на 64,3% до $136.3 млн.