Суббота, 10 Февраля 2018 16:17

АрмИнфо. В период с 4 по 10 февраля противник более 300 раз нарушил режим перемирия на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских войск.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе АО НКР, за указанный период в направлении карабахских позиций было произведено более 2000 выстрелов.

Передовые подразделения АО НКР продолжают полностью контролировать ситуацию на передовой, и уверено несут боевое дежурство.