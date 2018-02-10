Суббота, 10 Февраля 2018 14:34

АрмИнфо. По приглашению армянского лидера Сержа Саргсяна 11 февраля в Армению с государственным визитом прибудет президент Болгарии Румен Радев.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, в рамках визита намечаются встречи президента Болгарии с высшим руководством РА: президентом, председателем Национального Собрания, премьер-министром.

Радева в Святом Первопрестольном Эчмиадзине примет Его Святейшество Католикос всех армян Гарегин Второй. После встречи с Верховным Патриархом президент Болгарии посетит Кафедральный Собор и Сокровищницу.

В резиденции президента пройдут армяно-болгарские переговоры на высшем уровне, по завершении которых Серж Саргсян и Румен Радев выступят перед СМИ с заявлениями по итогам встречи. Намечается также церемония подписания документов, направленных на расширение и углубление двустороннего сотрудничества между Арменией и Болгарией по ряду отраслей.

В рамках государственного визита в Армению президент Болгарии посетит также Матенадаран, Центр креативных технологий <Тумо> и среднюю школу №131 имени Пейо Яворова.