Суббота, 10 Февраля 2018 14:21

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян провел встречу, с прибывшей в Армению в рамках регионального визита, заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, Саргсян подчеркнул важность взаимных визитов и подобных встреч, которые способствуют укреплению двусторонних межгосударственных связей. Президент подчеркнул, что Армения заинтересована в углублении взаимодействия с Соединёнными Штатами и в развитии двусторонних отношений во всех сферах.

Вместе с тем, он с удовлетворением говорил о развивающихся по возрастающей армяно- американских отношениях, выразив благодарность за помощь, оказываемую Армении в в таких направлениях как политика, экономика и др.

Президент подчеркнул, что Соединённые Штаты вносят важный вклад в дело сохранения существующего в регионе хрупкого мира и в рамках Минской группы ОБСЕ вместе с другими странами-сопредседателями - Россией и Францией, прилагают усилия в направлении мирного урегулирования проблемы.

Саргсян выразил надежду, что визит заместителя госсекретаря США окажет положительное влияние в деле ещё большего укрепления армяно-американских отношений.

В свою очередь Бринк также высоко оценила продолжающуюся работу в направлении развития армяно-американских партнёрских отношений, подчеркнув особенно эффективное сотрудничество с Арменией в борьбе против терроризма и действиях по утверждению мира в Афганистане и Косово, а также эффективное сотрудничество с Арменией в рамках международных миротворческих миссий.

На встрече собеседники обоюдно подчеркнули, что параллельно с развитием экономического сотрудничества, в котором за последний период зарегистрирован определённый прогресс, важна также активизация политического диалога между Арменией и США, в том числе посредством активной деятельности армяно-американской межправительственной комиссии и армяно-американского совета по торговле и инвестициям.

Собеседники обменялись мнениями по региональным проблемам и вызовам, переговорному процессу мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы.