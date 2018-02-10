Суббота, 10 Февраля 2018 14:01

АрмИнфо. Президент Арцаха Бако Саакян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шеффера (США) и Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика и сопровождающих их должностных лиц.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы НКР, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и ситуации на границе между Арцахом и Азербайджаном.

Президент Арцаха вновь подтвердил приверженность официального Степанакерта мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, подчеркнув необходимость восстановления полноценного переговорного формата и участия Арцаха во всех этапах урегулирования конфликта.