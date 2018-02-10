Суббота, 10 Февраля 2018 10:12

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) продлил акцию по кредитованию в рассрочку. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе ВТБ, до 31 марта включительно клиенты имеют возможность совершать выгодные покупки, оформив кредит в рассрочку Банка ВТБ (Армения).

Приобретая товары в магазинах-партнерах Банка, клиенты смогут оформить кредит в рассрочку без предоплаты и с нулевой процентной ставкой. Кредит в рассрочку предоставляется сроком до 60 месяцев. Максимальная сумма кредита - 1.5 млн драмов. В течение срока действия кредита взимается только ежемесячная комиссия за обслуживание - 1.39% от суммы кредита.

Кредит утверждается и оформляется прямо в магазине в течение нескольких минут. Для оформления кредита требуется лишь паспорт и соц. карта. Кредит в рассрочку могут получить физические лица-резиденты РА, достигшие 21-го года.

С условиями акции и со списком магазинов-партнеров Банка можно ознакомиться здесь. По условиям акции, клиенты могут приобрести в рассрочку в указанных магазинах бытовую технику, стройматериалы, мебель, мобильные телефоны, электротехнику и т.д.

Более подробную информацию об условиях акции можно узнать позвонив в Единую информационную службу Банка по номеру 87-87, а также посетив сайт Банка www.vtb.am.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 октября 2017г, подготовленного ИК АрмИнфо, Банк ВТБ (Армения) по портфелю розничных кредитов входит в TOP-3 с объемом 83.8 млрд драмов или $175.3 млн, что составляет 11% суммарных розничных кредитов рынка и свыше 48% кредитного портфеля банка. В годовом разрезе розничный кредитный портфель банк нарастил на 7%. По портфелю потребкредитов Банк ВТБ (Армения) также удерживает позицию в TOP-3 - 69.9 млрд драмов или 13% суммарного объема на рынке. В кредитном портфеле Банка на долю потребкредитов приходится порядка 42%. В годовом разрезе Банк ВТБ (Армения) нарастил портфель потребкредитов почти на 12%.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Банк ВТБ (Армения) удерживает лидерство по охвату филиальной сети, насчитывающей 66 подразделений, из коих 23 расположены в столице. По числу региональных филиалов Банк также удерживает первенство - 43 подразделения с присутствием во всех областях.