Пятница, 9 Февраля 2018 18:42

АрмИнфо. 9-ого февраля в зале обслуживания клиентов головного офиса Конверс Банка началась выставка работ художника Пето Погосяна – Пето, на которой выставлено 25 работ акварелью, в жанре городской живописи. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Банка.

“Уже два года в Конверс Банке непрерывно проводится выставка картин. В течение этого периода мы представили вниманию наших клиентов работы как известных художников, так и учеников школы Эрнекян, с целью создания комфортных условий обслуживания для наших клиентов и предоставления им возможности одновременно приобщаться к современной армянской живописи”, - отметили в Конверс Банке.

Работы, представленные клиентам Банка в рамках данной выставки, объединены любовью Пето, родившегося в Гюмри и проживающего в Ереване, к двум городам Армении - Еревану и Гюмри, в связи с чем выставка называется “В городе есть любовь”.

“Любой город, в том числе Ереван и Гюмри, является живым существом. Я люблю эти города во всех их проявлениях и стараюсь изобразить их эпизод за эпизодом - жителей, здания, события и настроения, передавая людям мою любовь к этим городам”, - сказал Пето, добавив, что – “предложение об организации выставки со стороны Конверс Банка было для него приятным сюрпризом, потому что такой формат сотрудничества “Банк – Культура” не имеет аналогов в Армении”.

В Конверс Банке также отметили, что намечается организация выставку в одном из филиалов Банка в Гюмри, с предоставлением жителям Гюмри возможности приобщиться к городским настроениям Пето.