Пятница, 9 Февраля 2018 17:34

АрмИнфо.Согласно опубликованному официальному списку крупнейших налогоплательщиков, по итогам 2017 года Ардшинбанк стал крупнейшим налогоплательщиком в Армении среди банков и других финансовых организаций республики.

По результатам деятельности за январь-декабрь 2017 года сумма налоговых выплат Ардшинбанка в государственный бюджет составила более 4,7 млрд. драмов, что на 54,1% больше, чем в предыдущем финансовом году. Таким образом, в общем списке 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении Ардшинбанк с 39-го поднялся на 26 место.

В 2017 году авторитетный журнал American Global Finance признал Ардшинбанк лучшим банком Армении в номинациях <Лучший банк года> и <Лучший банк в валютных операциях>. Ардшинбанк является единственной в республике частной компанией, которая имеет рейтинги двух международных рейтинговых агентств - Moody's и Fitch. Рейтинг Ардшинбанкa установлен на уровне рейтинга Республики Армении и считается наилучшим показателем для частной компании. Банк также является единственным частным учреждением в Армении, которое выпустило еврооблигации на международном рынке капитала.