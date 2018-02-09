Пятница, 9 Февраля 2018 17:22

АрмИнфо. Под председательством премьер-министра Карена Карапетяна 9 февраля состоялось презентация-обсуждение, посвященное сотрудничеству Правительства РА и Агентства США по международному развитию (USAID) с участием посла Соединенных Штатов в РА Ричарда Миллза и главы USAID в республике Деборы Гризер.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства, Карен Карапетян отметил важность сотрудничества страны с USAID, которое развивается с 1992 года. При этом, как указал глава армянского правительства, сегодняшнее мероприятие является хорошим поводом для обмена мнениями по поводу того, что уже сделано и в каком направлении следует развивать взаимодействие сторон.

Посол Миллз, в свою очередь, отметил, что 70% содействия американского правительства Армении осуществляется посредством программ и механизмов USAID. В настоящее время, Агентство на территории Армении реализует свыше 30 программ, в рамках которых оказывается содействие реформам в приоритетных для правительства РА сферах - экономике, управлении, судебной системе, борьбы с коррупцией и пр.

Говоря о программах USAID в Армении, Дебора Гризер отметила, что основная цель американского Агентства по международному развитию - содействовать экономическому росту в РА, в том числе по линии формирования благоприятной бизнес и инвестиционной среды, повышения конкурентоспособности приоритетных сфер, а также развития демократии и культуры управления. Программы, направленные на обеспечение экономического роста, в основном осуществляются в сфере энергетики, сельского хозяйства, ИТ, водных ресурсов, а совместные работы в сферах демократии и госуправления нацелены на воплощение в жизнь проектов в области прав человека, защиты детей, развития гражданского общества, борьбы с коррупцией. Дебора Гризер отметила готовность USAID обсудить с правительством Армении дальнейшие программы сотрудничества с учетом приоритетов развития РА.

В завершение встречи Карен Карапетян выразил слова благодарности американским партнерам за впечатляющий опыт сотрудничества, благодаря которому зафиксированы ощутимые результаты. По словам премьера, на данном этапе в Армении осуществляются важные реформы, и углубление взаимодействия с USAID для республики имеет большое значение. "У нас открытые партнерские отношения и с посольством США в Армении и с USAID. Мы крайне заинтересованы в данном сотрудничестве", - заявил глава армянского правительства, подчеркнув, что на данном этапе имеются многочисленные задачи, требующие решения. Как отметил Карен Карапетян, повестка всегда будет насыщенной, однако именно сегодня пришло время "для осуществления интересных, фундаментальных реформ".

Напомним, что в октябре 2017 года, на полях празднования 25-летия деятельности USAID в Армении посол США в РА Ричард Миллз, подводя четвертьвековой юбилей деятельности организации в Армении, отметил, что за данный период она оказала Армении помощь на $1 млрд. При этом Миллз отметил, что гордится тем, что основные проекты USAID реализуются местными организациями. "Это обусловлено тем, что за прошедшие 25 лет в Армении сформировалось гражданское общество и структуры, способные обеспечивать нужды народа и они обладают возможностями для реализации программ организации. Армения в этом вопросе в числе лидеров", - заявил дипломат. Тогда же глава армянского офиса USAID Дебора Гризер сообщила, что структура в 2018 году получит $17 млн. на реализацию программ в Армении. "Данные ресурсы будут направлены на развитие туризма, энергетики, на поддержку гражданского общества и свободных СМИ и развитие местного самоуправления", - сказала она.