Пятница, 9 Февраля 2018 16:44

АрмИнфо. "Если даже оппозиционный блок 'Едлк " в случае моего выдвижения проголосует против, это не означает, что, став президентом, не буду сотрудничать с ним",- об этом в беседе с журналистами по итогам встречи с депутатами от блока заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Армен Саркисян.

Отвечая на вопрос о том, не возникнет ли у Саркисяна проблем с конституционным цензом на постоянное жительство в Армении в течение последних 6 лет, с учетом того, что он долгие годы являлся гражданином Великобритании, Саркисян дал смазанный ответ, заверив, что он от гражданства Соединенного Королевства отказался еще в 2011 году, однако затруднился сказать, почему впоследствии также числился в качестве гражданина этой страны. На другой вопрос журналистов о том, есть ли в Армении политические заключенные, Саркисян также дал невнятный ответ: "Я не могу сказать есть или нет, я знаю, что есть заключенные, которых некоторые считают политическими. Однозначно, что в Армении не должно быть политзаключенных. А кто решает, кто является политзаключенным, должны учить меня вы".

В свою очередь, глава фракции "Елк" Никол Пашинян заявил, что изначально депутаты от блока на встрече зафиксировали, что у них есть свой кандидат в президенты - Артак Зейналян. Далее члены блока поинтересовались, как он относится к тому, что вопреки обещанию Сержа Саргсяна не претендовать на пост премьера после президентских полномочий, он ведет процессы именно в этом направлении. "Мы также поинтересовались, как он относится к тому, что власти путем законодательных актов обделили будущего президента права на амнистию, спросили о его отношении к избирательным взяткам и вопросу политзаключенных, уточнили вопросы с его гражданством",- сообщил Пашинян. При этом он не рассказал, какие ответы дал на эти вопросы Армен Саркисян, считая это не корректным.