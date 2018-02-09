Пятница, 9 Февраля 2018 16:40

АрмИнфо. Последнее выступление Президента Азербайджана, как написал бы Акутагава Рюноске, похоже на спички - относиться к нему серьезно смешно, относиться несерьезно опасно. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель постоянной комиссии Национального Собрания РА по внешним связям Армен Ашотян.

"Какой бы ни была внутренняя логика и мотивация подобного антиисторического, антицивилизационного и антикультурологического опуса, ясно одно: нынешнее военно- политическое руководство Азербайджана невменяемо и неадекватно. Взятая Ильхамом Алиевом новая высота антиармянской истерии и армянофобии удивительным образом перекликается с похожей риторикой и поведением другого "брата по крови" - президента Турции Эрдогана, заявляющего о своих территориальных претензиях на Алеппо, Мосул, Батуми и т.д. Их совместными усилиями регион Южного Кавказа постепенно напоминает не перекресток цивилизаций, а палату N 6. И если Алиеву с Эрдоганом куда-то и нужно вернуться, то исключительно к корням: на Алтай и во Внутреннюю Азию",- заключил депутат.

Отметим, что накануне, выступая на 6-ом съезде правящей партии "Йени Азербайджан" президент АР Ильхам Алиев заявил, что стратегической и политической целью азербайджанцев является возвращение Еревана. "Ереван - это наша историческая земля, и мы - азербайджанцы, должны вернуться на эту землю. Это - наша политическая и стратегическая цель, и мы поэтапно должны приближаться к этой цели", - заключил Алиев.