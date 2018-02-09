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АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шеффером (США) и Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком, которые прибыли в Ереван в рамках регионального визита.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, сопредседатели проинформировали Саргсяна об итогах встреч в Баку.
Президент Армении привлек внимание сопредседателей на последние заявления, звучащие из Баку, и отметил, что это еще одно свидетельство того, насколько далек Азербайджан от готовности урегулировать нагорно-карабахский конфликт на основе предложений сопредседателей. По убеждению главы армянского государства, это также демонстрирует то, как Баку откликается на постоянные призыв посредников готовить общество к миру.
На встрече стороны подчеркнули важность приверженности к обязательствам по исключительно мирному урегулированию конфликта, а также необходимость выполнения договоренностей достигнутых на саммите в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве. Посредники проинформировали президента Армении о предстоящих рабочих планах.
Саргсян подтвердил приверженность Армении вместе с посредниками продолжить усилия, направленные мирное урегулирование конфликта посредством переговоров.
Накануне, президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на VI съезде партии <Ени Азербайджан> (ПЕА) предъявил притязания на Ереван, назвав его исторической азербайджанской территорией. <Мы не должны забывать и не забываем о наших исторических землях. Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча. И мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли. Это - наша политическая и стратегическая цель, и мы поэтапно должны приближаться к этой цели>, - сказал Алиев. Он также подчеркнул, что политика изоляции Армении от всех региональных проектов будет продолжаться до тех пор, пока не будут "освобождены азербайджанские территории".
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|Армен Ашотян: Последнее выступление Президента Азербайджана похоже на спички - относиться к нему серьезно смешно, относиться несерьезно опасно
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|ЕС желает выполнения сторонами карабахского конфликта соглашения о снижении напряженности на линии соприкосновения
|Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Арменией по разным направлениям
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|Армен Саркисян встретился с членами Общественного совета
|Араик Арутюнян: Несмотря на ряд препятствий, сфера туризма в Арцахе успешно развивается
|Никол Пашинян: Если Серж Саргсян примет решение о выдвижении своей кандидатуры в премьер-министры, это может резко обострить внутриполитическую ситуацию
|ANCA-HALC запустили кампанию, призывающую сенаторов США блокировать продажу истребителей F-35 Турции
|В Армении адвокаты и прокуроры могут быть подвергнуты штрафным санкциям за неуважение к суду
|С 1 апреля 2018 года будет запрещен ввоз в Армению транспортных средств с правосторонним расположением руля
|В Арцахе от болезни скончался военнослужащий Айк Акопян
|В Армении контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией будет возложен на новую инспекцию в сфере здравоохранения
|В Армении ужесточат штрафы за нарушение правил проведения фейерверков
|Руководителем Совета безопасности Армении станет премьер-министр республики
|Права президента Армении при принятии решений по прошениям о помиловании будут урезаны
|Волынкин: В России последовательно выступают за уважение суверенитета и право народов самим определять свою судьбу
|Армения и Казахстан обсудили пути углубления межпарламентского сотрудничества
|Глава МИД Армении и минские посредники обсудили возможности реализации Краковских договоренностей
|Beeline и Zigzag запустили партнерский проект по продаже смартфонов в рассрочку
|Кандидат в президенты от РПА Армен Саркисян в Париже встретился с депутатами Парламента Франции
|Конверс Банк приступает к субсидированному агрокредитованию
|Специальной следственной службой Армении были раскрыты преступления, совершаемые в ГНКО "Айантар"
|Шаварш Кочарян: Азербайджан не из тех стран, где выборы имеют значение - результаты этих выборов всегда предопределены
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|В рамках международных договоров Армения пойдет на территориальные изменения по итогам референдума
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|Пашинян: Конституция Армении и вытекающие из нее законы сшиты под размеры Сержа Саргсяна
|Эксперт: Налаживание взаимодействия между ЕАЭС и ЕС позволит этим интеграционным структурам занять доминирующие позиции на международном торговом рынке
|Шармазанов: Председатель Национального Совета Швейцарии в Ереване встал на защиту демократических прав арцахского народа
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|При спонсорской поддержке Банка ВТБ (Армения) пройдет 4-ый шахматный турнир среди СМИ
|В Армении контроль за нарушениями в сфере экологии и недр будет осуществлять единый орган
|Журналисты Армении при освещении судебных дел получат право проведения видео и фотосъемок с согласия сторон
|В Армении будет упорядочен процесс управления опасными отходами
|От пули противника в Арцахе погиб военнослужащий
|Госминистр Арцаха: В вопросах статуса и безопасности Арцаха компромиссов быть не может, все остальные вопросы являются производными от этой формулы
|В Армении будет сформирована единая автотранспортная сеть
|Министерство охраны природы Армении получит полномочия по принятию нормативных правовых актов исключительно на законодательном уровне
|Граждане Армении, обучающиеся в зарубежных общеобразовательных учреждениях, получат право на отсрочку от службы в армии
|В Армении будут применяться международные стандарты дорожных знаков и сигналов
|Араик Арутюнян: Могу обещать, что через 30 лет Арцах будет почти стопроцентно энергетически независимой и безопасной республикой
|Госминистр НКР: Доверие и уверенность инвесторов - вот формула успеха арцахской экономики
|Кубок мира по футболу впервые "приехал" в Армению
|Президент Армении встретился с председателем Национального Совета Швейцарии Домиником де Бюманом
|Посол Армении в Греции встретился с министром иностранных дел теневого правительства Греции
|Католикос всех армян принял делегацию Национального Совета Швейцарии
|Баку: После президентских выборов в Азербайджане и Армении интенсивные переговоры по урегулированию карабахского конфликта будут продолжены
|Омбудсмен Армении считает проблематичным некоторые положения законопроекта "О сокращении и предотвращении употребления табачных изделий"
|Адвокаты Армении 7 февраля провели акцию протеста против внесения положения о штрафах для правозащитников в процессуальные Кодексы страны
|Госдеп: США выступают за мирное решение карабахского конфликта
|Военная прокуратура подвела итоги года: В 2017 году в ВС Армении на 11% сократилось число преступлений
|Бабаян: Проведение в Азербайджане внеочередных президентских выборов - очередная демонстрация волюнтаризма Алиева
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