Пятница, 9 Февраля 2018 16:27

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шеффером (США) и Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком, которые прибыли в Ереван в рамках регионального визита.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, сопредседатели проинформировали Саргсяна об итогах встреч в Баку.

Президент Армении привлек внимание сопредседателей на последние заявления, звучащие из Баку, и отметил, что это еще одно свидетельство того, насколько далек Азербайджан от готовности урегулировать нагорно-карабахский конфликт на основе предложений сопредседателей. По убеждению главы армянского государства, это также демонстрирует то, как Баку откликается на постоянные призыв посредников готовить общество к миру.

На встрече стороны подчеркнули важность приверженности к обязательствам по исключительно мирному урегулированию конфликта, а также необходимость выполнения договоренностей достигнутых на саммите в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве. Посредники проинформировали президента Армении о предстоящих рабочих планах.

Саргсян подтвердил приверженность Армении вместе с посредниками продолжить усилия, направленные мирное урегулирование конфликта посредством переговоров.

Накануне, президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на VI съезде партии <Ени Азербайджан> (ПЕА) предъявил притязания на Ереван, назвав его исторической азербайджанской территорией. <Мы не должны забывать и не забываем о наших исторических землях. Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча. И мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли. Это - наша политическая и стратегическая цель, и мы поэтапно должны приближаться к этой цели>, - сказал Алиев. Он также подчеркнул, что политика изоляции Армении от всех региональных проектов будет продолжаться до тех пор, пока не будут "освобождены азербайджанские территории".