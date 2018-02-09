Пятница, 9 Февраля 2018 16:23

АрмИнфо. Возобновление переговоров в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве по нагорно-карабахскому урегулированию - значимый прогресс. Об этом на совместной с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым пресс-конференции после 15-го заседания Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан сказала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Карабахский конфликт - это серьезный вызов. Мы хотим, чтобы стороны выполнили соглашения о снижении напряженности на линии соприкосновения и ускорении переговоров. Статус-кво не устойчив. Военного пути решения конфликта нет. Конфликт должен быть урегулирован политическим путем в соответствии с международным правом. ЕС поддерживает посреднические усилия и предложения Минской группы ОБСЕ. Эта поддержка также оказывается посредством специального представителя по региону и мерами по установлению доверия", - сказала Могерини.