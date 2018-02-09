Пятница, 9 Февраля 2018 15:10

АрмИнфо. Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Арменией по разным направлениям. Об этом в ходе встречи с премьер-министром РА Кареном Карапетяном сказал Посол Казахстана в РА Тимур Уразаев.

Как сообщает пресс-служба правительства, в этой связи Посол выразил готовность обсудить различные программы и проекты, которые дадут новый толчок для укрепления и углубления экономических связей между Арменией и Казахстаном. В свою очередь премьер отметил, что показатели по товарообороту с Казахстаном не соразмерны с имеющимся потенциалом. Согласно источнику, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся развития двусторонних торгово-экономических связей. В этом контексте собеседники коснулись сотрудничества в различных сферах, в том числе промышленности, сельском хозяйстве, дорожном строительстве и туризме.

Кроме того, обсуждались возможности вовлечения казахстанского капитала в СЭЗ в Мегри, а также организации транзитных авиарейсов через Ереван и др. По данным Нацстатслужбы РА, внешнеторговыйй оборот между Арменией и Казахстаном в 2017 году увеличился на 59% до $8.9 млн. При этом экспорт сократился на 1,2% до $4.9 млн, при росте импорта в 6 раз до $4 млн.