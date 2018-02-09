Пятница, 9 Февраля 2018 14:53

АрмИнфо. На территории Армении 10,11,12 и 13 февраля ожидается ясная погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Как говорится в сообщении пресс-служба ведомства, 11 февраля в отдельных регионах страны, во второй половине дня 13 февраля и 14 февраля время от времени ожидаются осадки. Температура воздуха 12 февраля, повысится на 4-6 градусов. Юго-западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду.

В Ереване 10, 12 и 13 февраля ожидается погода без осадков. Однако, 11, 13 во второй половине дня и 14 февраля в столице Армении время от времени ожидаются осадки.