Пятница, 9 Февраля 2018 14:48

АрмИнфо. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров убежден, что ресурсы переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию не исчерпаны.

При этом он выразил убеждение, что решение конфликта может способствовать полному формированию регионального сотрудничества, обеспечению в регионе продолжительного мира и безопасности. "В первую очередь, население Армении сможет воспользоваться возможностями регионального сотрудничества. Для этого должны быть обеспечены вывод армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий и возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на свои земли. Говорить одновременно о мире и продолжать политику оккупации несерьезно. В конце концов, руководство Армении должно понять, что силовое изменение признанных на международном уровне границ неприемлемо и недопустимо", - сказал Мамедъяров в интервью журналу "Le Journal Du Parlement". Вместе с тем, глава Азербайджанского внешнеполитического ведомства выразил сожаление тем обстоятельством, что проводимый Минской группой процесс не дал результатов. Мамедъяров в очередной раз напомнил о четырёх резолюциях Совбеза ООН и пожаловался на то, что они по-прежнему остаются лишь на бумаге. "Мы поддерживаем усилия стран-сопредседателей в направлении урегулирования конфликта, однако есть необходимость в более решительных и весомых шагах. Совместными усилиями была составлена дорожная карта поэтапного урегулирования конфликта. Сопредседателям следует придерживаться своих позиций и не допустить, чтобы Армения нарушила переговорный процесс. Посредством политического и дипломатического давления они должны обеспечить вывод армянских войск. В этом случае в ходе переговоров можно будет добиться прогресса",- сказал Мамедъяров. Говоря о нынешнем этапе переговоров, глава МИД Азербайджана констатировал, что в настоящее время в процессе переговоров чувствуется определенная интенсивность, конкретная и логическая последовательность. По его словам, Азербайджан вместе с сопредседателями продолжит усилия в этом направлении. Мамедъяров заверил, что Азербайджан больше всего заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта.