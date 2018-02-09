Пятница, 9 Февраля 2018 13:52

АрмИнфо. Решение Алиева провести досрочные президентские выборы не было спонтанным. Об этом 9 февраля на пресс-конференции заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Арман Навасардян.

"Совершенно очевидно, что оно было продуманно, и на Алиева в данном случае повлиял ряд как внешнеполитических, так и внутриполитических факторов, самым главным из которых, является повышение цены на нефть на международном рынке", - объяснил эксперт.

Как отметил Навасардян, еще одной важной причиной для проведения досрочных выборов стало то, что в последнее время в Азербайджане подняла голову оппозиция. Эксперт отметил, что конечно, на данный момент оппозиция в АР достаточно слабая, однако, все же у них были некоторые шансы побороться, а внезапным решением Алиев застал представителей оппозиции врасплох. Кроме того, как заметил посол, ситуация внутри Азербайджана в последнее время достаточно накалена, и чем дальше, тем сильнее будет недовольство в стране.

В тоже время, как заметил Навасардян, есть точка зрения, что после того, как Алиев переизберется президентом, то сразу же развернет военные действия в зоне Карабахского конфликта, тем самым подняв свой имидж в стране. Однако, эксперт отметил, что это маловероятно, так как на данный момент для военных действий ситуация отнюдь не благоприятная, и в этом конкретном случае игра не стоит свеч.

Что касается внешнеполитических факторов, то как заявил эксперт, главным из них является то, что АР одновременно сотрудничает и с США, и с Россией. Однако, так как в последнее время отношения между этими двумя странами все больше и больше накаляются, Алиев хочет выиграть время и понять, как можно продолжать свои маневры в обоих направлениях. "Если Алиев лишится поддержки России, его позиции в регионе значительно ослабятся, если же президент АР пойдет на разрыв с США, то он лишится ряда льгот. Таким образом, Алиев выиграет время для построения стратегии, как продолжать свои отношения с обеими странами одновременно",- объяснил Навасардян.

Еще одним важным фактором, по его словам, является то, что главный союзник Азербайджана Турция сейчас находится в сложной ситуации в связи с военным вторжением в Африне. "Турецкие власти планировали как можно скорее провести данную операцию, однако, им это не удалось, и сейчас в стране поднялась волна недовольства, да и ситуация на фронте не внушает оптимизма. Таким образом, Эрдоган, чтобы как-то поправить свою позицию, хочет втянуть в данную войну также Алиева, однако, последний, понимает, что ему это в данном конкретном случае совершенно не выгодно. А предвыборная гонка является хорошей "отмазкой" для того, чтобы не участвовать в турецкой авантюре ", - отметил Навасардян.

И последним внешнеполитическим фактором, который, по мнению эксперта, привел к решению провести досрочные выборы это отношения Азербайджана с Ираном. "Несмотря на то, что в последнее время отношения между государствами несколько потеплели, Тегеран не может простить Баку его активного сотрудничества с Израилем. А Алиев не может отказаться от военно-стратегического сотрудничества с Израилем. Кроме того, иранцы не забыли также заигрывания Баку с Саудовской Аравией, которая является одним из ярых противников Ирана. И если сейчас Алиев проведет выборы, возможно, ему некоторым образом удастся сбить накал страстей. Таким образом, все данные проблемы вкупе, привели к тому, что Алиев решил провести досрочные выборы",- подытожил эксперт.

Под конец он обратился также к визиту минских посредников в регион, заверив, что не стоит возлагать особых надежд на данный визит, так как переговоры еще долгое время будут находиться в законсервированном состоянии.