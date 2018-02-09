Пятница, 9 Февраля 2018 13:35

АрмИнфо. Кандидат в президенты Армении от правящей Республиканской партии, посол РА в Великобритании Армен Саргсян провел встречу с членами Общественного совета республики.

В ходе встречи глава Совета Вазген Манукян заметил, что в случае избрания Армену Саркисяну удастся сформировать в стране атмосферу доверия. "Если в стране нет атмосферы доверия, людей покидают созидательные силы",- отметил он. Манукян также заметил, что с учетом больших связей за рубежом Саркисяну в случае избрания удастся создать всеармянские структуры и консолидировать потенциал армянского народа.

В свою очередь, Армен Саркисян выразил надежду на то, что переход на парламентскую форму правления создаст предпосылки для развития Армении. Он также заметил, что правильное использование полномочий президента пойдет во благо Армении и армянскому народу. Он также заверил, что в случае своего избрания будет тесно сотрудничать с Общественным советом.

В ходе встречи Саркисян представил свои взгляды относительно дипломатической политики Армении, эффективного управления республикой, избирательных процессов, вопросов образования, экологии.