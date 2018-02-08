Четверг, 8 Февраля 2018 19:59

АрмИнфо. Beeline совместно с компанией Zigzag объявляет о старте партнерской программы по продаже смартфонов, в рамках которого клиенты могут в рассрочку приобрести любой смартфон стоимостью более 30 000 драмов в магазинах Zigzag Antena.

Как сообщает пресс-служба компании, по условиям рассрочки клиент поэтапно оплачивает стоимость смартфона в течение 12, 18 или 24 месяцев. Вместо процентов и дополнительных выплат клиент платит только за тарифный план, к которому подключился. Подключиться можно к действующим на рынке тарифным планам <Смарт> с ежемесячной абонентской платой от 1500 до 7500 драмов.

<Проект реализуется под девизом <Смартфон - есть, связь - есть, процентов - нет> и является очень выгодным и актуальным предложением на рынке. Клиент платит только за телефон и свою связь. Никаких <скрытых> выплат, и это максимально созвучно тому, что с Beeline максимально просто и удобно>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Со своей стороны коммерческий директор компании Zigzag Артур Григорян отметил: <Мы придаем важность сотрудничеству с телекоммуникационными операторами, с целью представления более привлекательных и интересных предложений нашим клиентам. Проект запущен в пилотном режиме в специализированных магазинах мобильной и IT-техники Zigzag Antena, и после того как он завоюет популярность среди клиентов, мы готовы запустить его во всех магазинах Zigzag>.

Дополнительную информацию о программе, а также о тарифных планах <Смарт> можно получить на сайте www.beeline.am Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".