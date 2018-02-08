Четверг, 8 Февраля 2018 19:53

АрмИнфо. Кандидат в президенты от Республиканской партии Армении Армен Саркисян 8 февраля в Париже встретился с французскими депутатами.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о развитии дружественных армяно- французских отношений, формировании новой системы управления в результате конституционных изменений в Армении, а также обсудили региональные вопросы.

Армен Саркисян также встретился с депутатом Александром Холройдом и обсудил вопросы представляющие двусторонний интерес. Будучи гражданином Франции, Хойлорд живет в Соединенном Королевстве и оттуда избирается членом Национального собрания Франции. Такой формат позволяет представлять интересы Франции в странах с крупными французскими общинами, включая Великобританию. В то же время он представляет интересы англоязычной общины во французском Национальном Собрании.

До этого 6 февраля Армен Саркисян встретился с представителями армянской общины Франции. Кандидат в президенты представил свое видение дальнейшего развития страны, укрепления связей Армения-Диаспора, а также улучшения инвестиционной системы. Он подчеркнул важность качественного образования и роли молодежи в преодолении существующих проблем, укреплении демократии и дальнейшем развитии Армении.