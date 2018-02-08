Четверг, 8 Февраля 2018 19:52

АрмИнфо. Конверс Банк приступает к субсидированному агрокредитованию. Меморандум о сотрудничестве в рамках реализации программы субсидирования процентных ставок по кредитам на закладку интенсивных плодово- ягодных садов, обрабатываемых с использованием прогрессивных технологий, и на установку систем капельного полива и противоградовых сеток подписали Директор по линии корпоративного бизнеса Конверс Банка Ростом Бадалян, замминистра сельского хозяйства Ашот Арутюнян и в.и.о. директора офиса реализации программ по экономическому развитию сельских общин Ваге Арутюнян.

Как сообщает пресс-служба Министерства, в рамках программы субсидирования процентных ставок по кредитам на установку противоградовых сеток ссуды будут выдаваться со сроком погашения до 7 лет, по ставке до 14% годовых, субсидирование которой позволит предоставлять клиенту кредит по ставке в 2%. По программе субсидирования процентных ставок по кредитам на закладку интенсивных плодово- ягодных садов площадью 0,5-10 га, обрабатываемых с использованием прогрессивных технологий, ссуды будут выдаваться со сроком погашения до 7 лет, по ставке 5% годовых. По программе субсидирования процентных ставок по кредитам на установку систем капельного полива ссуды будут выдаваться со сроком погашения до 3 лет, по ставке до 14% годовых, субсидирование которой позволит предоставлять клиенту кредит по ставке в 2%. Кредиты будут доступны как для юрлиц, так и физлиц, в том числе кооперативам и частным предпринимателям.

А. Арутюнян отметил: <Согласно полученной оперативной информации

из областей - фермеры заинтересованы в участии в программах, в

частности, обращаются в банки, уточняют условия>. Кроме того, по

словам замминистра, с каждым днем растет интерес и со стороны

компаний-подрядчиков.

В свою очередь, Р. Бадалян отметил, что подписание меморандума предоставит Банку возможность оказывать финансовое содействие малым и средним фермерам на более доступных условиях.

Отметим, что ранее меморандум о сотрудничестве по указанным программам с Министерством сельского хозяйства и офисом реализации программ по экономическому развитию сельских подписали ACBA-Credit Agricole Bank, ИНЕКОБАНК, Армсвиссбанк и УКК <Фарм Кредит Армения>.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, объем сельхозкредитов на 1 октября 2017г достиг 147.8 млрд драмов или $309 млн с годовым спадом на 4,4%, а только за 9 месяцев 2017г - на 2%. Бессменным лидером по сельхозкредитованию выступает ACBA-Credit Agricole Bank, охватывая 47% суммарного объема (или 69.5 млрд драмов), а на долю Конверс Банка приходится 3,5% или 5.2 млрд драмов (с годовым ростом на 48,6%).