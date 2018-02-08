Четверг, 8 Февраля 2018 17:34

АрмИнфо. Службой национальной безопасности Армении были раскрыты преступления, которые происходили в ГНКО "Айантар", речь, в частности, идет о перманентной и массовой вырубке деревьев, а также попустительстве со стороны должностных лиц, протекции, а также систематическом получении и даче взяток.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, возбуждены уголовные дела по 296,308, 311 и 312 статьям УК РА, которые были объединены в одно производство. Данное дело было поручено Специальной следственной службе.

После осуществления следственных действий сотрудниками ССС Армении, и оперативно- разведовательских действий сотрудниками полиции Армении на основе приобретенных доказательств 13 человек проходят по делу в качестве обвиняемых. Среди них: заместитель начальника государственной экологической инспекции Министерства охраны природы, заместитель начальника отдела биоразнообразия государственной экологической инспекции Министерства охраны природы, старший государственный инспектор государственной экологической инспекции Министерства охраны природы, главный лесничий филиала хозяйства "Сюникское лесничество", бывший инспектор государственной экологической инспекции Министерства охраны природы, лицо содействующее взяточничеству начальника отдела биоразнообразия государственной экологической инспекции Министерства охраны природы, старший государственный инспектор государственной экологической инспекции Министерства охраны природы, 3 сотрудника лесного хозяйства лесного сектора Арцваберд.

В итоге при подсчете убытков в результате незаконной вырубке деревьев в ГНКО "Айантар" было установлено что вред причиненный "Сюниксому" лесхозу составляет 9.771.750 драм, из которых 4.589.000 драмов восстанавливаемы. Размер ущерба "Ноемберьянской лесной отрасли" составил 12 миллионов 490 500 драмов. Размер ущерба в лесном хозяйстве "Егегнут" составляет 99 млн. 845,583 драма. Ущерб Степанаванского лесхоза 97 млн 174 500 драмов. Ущерб, причиненный Отделу лесного хозяйства Арцваберда, 428 млн667 000 драмов. Лесная отрасль "Дсех" понесла ущерб в 637 миллионов 959 000 драмов. В филиале <Иджеванский лесхоз>, сумма нанесенного ущерба составила 128 млн 238 000 драмов. И наконец ущерб Севкарская лесная отрасли составил - 11 миллионов 378,250 драмов.