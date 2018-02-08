Четверг, 8 Февраля 2018 16:26

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян считает, что Азербайджан не из тех стран, где выборы имеют значение. "Результаты этих выборов всегда предопределены, поскольку мы знаем, как их организовывают", - в беседе с журналистами заявил Шаварш Кочарян 8 февраля после заседания правительства.

По словам замглавы армянского МИД, решение о проведении внеочередных выборов в Азербайджане прежде всего обусловлено разворачивающимися там внутриклановыми процессами с учетом внешнеполитических факторов. "Если в стране есть внутренняя борьба за власть, то любая информация о том, что противоборствующая власти сторона может заручиться поддержкой внешних сил и вмешаться в этот процесс, имеет свое особое влияние", - заявил Кочарян.

На вопрос, ожидается ли активизация переговоров по урегулированию карабахского конфликта после завершения избирательных процессов в Армении и Азербайджане, замглавы МИД Армении отметил: "Смотря, что вы подразумеваете под словом переговоры>. "Если мы говорим о реальном прогрессе в переговорном процессе, то это предполагает реализацию мероприятий, о которых говорилось еще в Вене и Санкт- Петербурге. Очевидно, что без атмосферы доверия прогресс почти невозможен", - подчеркнул он.

Касаясь ожиданий от очередного визита посредников, Шаварш Кочарян заявил, что осталось очень мало времени. В любом случае, как отметил представитель армянского МИД, после встреч и обсуждений с сопредседателями Минской группы ОБСЕ стороны выступят с заявлениями и комментариями. Тем не менее, он призвал обратить вниамние на то обстоятельство, что будут говорить посредники, о чем говорят Армения и Азербайджан, а далее сравнить сказанное.

Отметим, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ 8-9 февраля посетят Ереван. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. Как стало известно из азербайджанских СМИ, перед визитом в Ереван, посредники 6-7 февраля посетят Баку. Также запланирован визит посредников в Арцах. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что в рамках визита будут продолжены интенсивные и конструктивные обсуждения по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Вместе с тем, 5 февраля президент Азербайджана подписал распоряжение о проведении в стране внеочередных выборов главы государства. Они назначены на 11 апреля 2018 года. Азербайджанская оппозиция уже выступила с заявлением, что бойкотирует внеочередные президентские выборы в стране.