Четверг, 8 Февраля 2018 16:21

АрмИнфо. Политика изоляции Армении будет продолжаться до тех пор, пока не будут "освобождены азербайджанские территории". Об этом во время выступления на VI съезде партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

И в этом контексте он напомнил, что сегодня Армения остается в стороне от всех региональных проектов. Бессменный азербайджанский лидер в очередной раз пригрозил тем, что Баку никогда не допустит "создания" второго армянского государства в Нагорном Карабахе. Алиев заверил, что возвращение на "исторические территории" является политической и стратегической целью страны, но почему-то забыл напомнить, что азербайджанская государственность была создана лишь 100 лет назад. "Нагорно- карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности нашей страны и в соответствии с нормами международного права",- заключил он.