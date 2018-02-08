Четверг, 8 Февраля 2018 16:17

АрмИнфо. Армения меняет порядок заключения международных договоров. Проект поправок в законы "О международных договорах", "О защите персональных данных", "О полицейской службе", "Об органах национальной безопасности", "Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной защите" и ряд сопутствующих законов представил 8 февраля на заседании правительства заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

По словам Кочаряна, принятие нового закона "О международных договорах" обусловлено конституционными изменениями и необходимостью пересмотра действующих процедур по заключению международных договоров Республикой Армения. В основе инициативы - перераспределение государственных функций и пересмотр действующих процедур в области внешней политики и международных отношений в результате окончательного утверждения парламентской формы правления и повышения роли правительства с момента вступления в должность новоизбранного президента в 2018 году.

Принципиальные изменения предлагаемого пакета законодательных изменений, как указал замглавы МИД, состоит в следующем. Изменение процедур в этапе проектирования и вступления в силу договоров - на обсуждение правительства представляется только согласованный текст проекта документа, который после его утверждения далее не подлежит корректировке. На сегодня одобренный правительством проект международного договора может быть существенно изменен. Предусматривается также повышение роли и ответственности полномочных ведомств. Ратификация, прекращение или приостановление действие международного договора осуществляется Национальным Собранием Армении силой закона. Ранее данная процедура осуществлялась решением парламента. Утверждение, прекращение либо приостановление действия международного договора осуществляется президентом РА только на основе предложения правительства республики.

Заключение, утверждение или ратификация международных договоров по вопросам членства Армении в надгосударственных организациях, а также территориальным изменениям будет осуществляться посредством референдума. Субъектом международного договора выступит Республика Армения, в лице правительства и иных органов, установленных законом, и имеющих международную правосубъектность.

Помимо этого предусматривается специальный порядок заключения и вступления в силу международных кредитных и грантовых соглашений. В рамках законодательной инициативы планируется также осуществление централизованного перевода текста проектов международных договоров.