Четверг, 8 Февраля 2018 15:17

АрмИнфо. В Специальной следственной службе Республики Армения проводятся масштабные следственные, процессуальные и оперативные расследования по уголовному делу о злоупотреблении служебными полномочиями и получении взяток в особо крупных размерах со стороны сотрудников Следственной комитета Армении.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в ходе предварительного расследования было установлено, что во время расследования дела об убийстве Камо Пирузяна, следователь превысил свои полномочия, содействуя преступной группировке жителя Алаверды Ваагна Абгаряна. 7 февраля следователь был арестован.

Другие сотрудники Следственного комитета обвиняются в получении взяток в особо крупных размерах от Абгаряна и превышении должностных полномочий. Им предъявлено обвинение по 311 и 308 статьям УК РА, в качестве меры пресечения в отношении последних решением суда был применен арест.

Отметим, что Ваагн Абгарян обвиняется в убийстве Камо Пирузяна, произошедшего 13 июня 2017 года. Родственники убитого Пирузяна учинили вендетту и 14 сентября 2017 года в центре Еревана, у входа в гостиницу "Туфенкян" открыли огонь из машины. В результате был расстрелян 43-летний Гагик Мосинян - телохранитель Ваагна Абгаряна, а сам он получил ранение.