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АрмИнфо. Нынешняя Конституция Армении и вытекающие из нее законы, преследуют цель не обеспечить развитие страны или защиту прав ее граждан, а полностью сшиты или подшиваются под размеры президента Сержа Саргсяна, чтобы обеспечить ему комфортное премьерство после истечения полномочий на посту главы государства. Об этом с трибуны Национального Собрания Армении заявил глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян.
"Все конституционные законы, определяющие роль и функции ветвей власти, подшиваются под Сержа Саргсяна, чтобы обеспечить ему на посту премьера абсолютную власть. После разработки каждого нового конституционного законопроекта он преподноситься Сержу Саргсяну на примерку. Примерив, он говорит, где надо ушить, где что-то изменить",- заявил Пашинян.
А для того, чтобы как-то "подсластить сладкую пилюлю для народа", как заметил депутат, было решено в качестве кандидата в президенты выдвинуть посла РА в Великобритании Армена Саркисяна. "Однако, чтобы застраховать себя от возможных непредвиденных развитий ситуации, к примеру, если у Саркисяна, "видевшего Иштояна", в данном случае это королева Великобритании, возникнет иллюзия, что он на самом деле является президентом и, исходя из этого, он на самом деле захочет править страной, власти путем принятия всевозможных законов по максимуму ограничили полномочия президента",- объяснил Пашинян.
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|Журналисты Армении при освещении судебных дел получат право проведения видео и фотосъемок с согласия сторон
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|Госминистр Арцаха: В вопросах статуса и безопасности Арцаха компромиссов быть не может, все остальные вопросы являются производными от этой формулы
|В Армении будет сформирована единая автотранспортная сеть
|Министерство охраны природы Армении получит полномочия по принятию нормативных правовых актов исключительно на законодательном уровне
|Граждане Армении, обучающиеся в зарубежных общеобразовательных учреждениях, получат право на отсрочку от службы в армии
|В Армении будут применяться международные стандарты дорожных знаков и сигналов
|Араик Арутюнян: Могу обещать, что через 30 лет Арцах будет почти стопроцентно энергетически независимой и безопасной республикой
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|Кубок мира по футболу впервые "приехал" в Армению
|Президент Армении встретился с председателем Национального Совета Швейцарии Домиником де Бюманом
|Посол Армении в Греции встретился с министром иностранных дел теневого правительства Греции
|Католикос всех армян принял делегацию Национального Совета Швейцарии
|Баку: После президентских выборов в Азербайджане и Армении интенсивные переговоры по урегулированию карабахского конфликта будут продолжены
|Омбудсмен Армении считает проблематичным некоторые положения законопроекта "О сокращении и предотвращении употребления табачных изделий"
|Адвокаты Армении 7 февраля провели акцию протеста против внесения положения о штрафах для правозащитников в процессуальные Кодексы страны
|Госдеп: США выступают за мирное решение карабахского конфликта
|Военная прокуратура подвела итоги года: В 2017 году в ВС Армении на 11% сократилось число преступлений
|Бабаян: Проведение в Азербайджане внеочередных президентских выборов - очередная демонстрация волюнтаризма Алиева
|Степанакерт: Реакция Баку на заявление де Бюмана вполне предсказуема, так как Азербайджан нарушает любые нормы цивилизации
|США готовы обсудить отмену устаревшего соглашения об избежании двойного налогообложения с Арменией
|Баку обвинил председателя Национального совета Швейцарии в предвзятости и поддержке расизма
|Армения и Румыния в поисках новых направлений военного сотрудничества
|Министр обороны Армении посетил столичный военный госпиталь
|Бако Саакян провел рабочее совещание, посвященное мероприятиям в рамках 30-летия Арцахского движения
|Министр: Новый Судебный кодекс направлен на обеспечение независимости судебной системы
|В Армении полицейские получат право производить в общественных местах видео- и фотосъемку
|Молодые граждане Армении при посещении игорных заведений должны будут представлять свои паспорта
|В Армении будет ужесточен контроль за деятельностью игорных заведений
|В Генпрокуратуре Армении возбуждено уголовное дело в связи с угрозами в адрес главного редактора сайта "Medialab.am"
|Ереван и Берн обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки
|Депутат: Армении следует решить вопрос, связанный с недостатком учебников по русскому языку
|Эрдоган: Турция выразила недовольство Ватикану по поводу признания событий 1915 года
|Beeline объявил о продлении акции на бессрочный период для абонентов постоплатных пакетов <Смарт>
|Эдмон Марукян: Мы собрали необходимое количество подписей и 16 февраля состоится внеочередное заседание парламента по вопросу роста цен
|Глава Водхоза: При сохранении существующих погодных условий, дополнительный водозабор из озера Севан станет неизбежной мерой
|Доминик де Буман: Народ Арцаха имеет полное право выбирать свою судьбу, как и все другие народы мира
|Вице-спикер армянского парламента и делегация Венецианской комиссии обсудили законопроект "О свободе совести и религиозных организациях"
|Шармазанов и посол ИРИ посчитали недопустимыми попытки придать карабахскому конфликту религиозный характер
|Армянские военнослужащие прошли курсы НАТО в школе горной подготовки Сачхере
|Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана прошел в соответствии с графиком
|От имени армянского парламента Армии обороны Арцха было передано 10 млн драмов в качестве содействия
|Блок "Елк" обвинил правящую Республиканскую партию в создании атмосферы безнаказанности в парламенте и в целом в республике
|В Сюникской области Армении обнаружены 16 снарядов различного калибра
|Участок дороги Сотк-Карвачар труднопроходим для проезда транспорта
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