Четверг, 8 Февраля 2018 15:13

АрмИнфо. Нынешняя Конституция Армении и вытекающие из нее законы, преследуют цель не обеспечить развитие страны или защиту прав ее граждан, а полностью сшиты или подшиваются под размеры президента Сержа Саргсяна, чтобы обеспечить ему комфортное премьерство после истечения полномочий на посту главы государства. Об этом с трибуны Национального Собрания Армении заявил глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян.

"Все конституционные законы, определяющие роль и функции ветвей власти, подшиваются под Сержа Саргсяна, чтобы обеспечить ему на посту премьера абсолютную власть. После разработки каждого нового конституционного законопроекта он преподноситься Сержу Саргсяну на примерку. Примерив, он говорит, где надо ушить, где что-то изменить",- заявил Пашинян.

А для того, чтобы как-то "подсластить сладкую пилюлю для народа", как заметил депутат, было решено в качестве кандидата в президенты выдвинуть посла РА в Великобритании Армена Саркисяна. "Однако, чтобы застраховать себя от возможных непредвиденных развитий ситуации, к примеру, если у Саркисяна, "видевшего Иштояна", в данном случае это королева Великобритании, возникнет иллюзия, что он на самом деле является президентом и, исходя из этого, он на самом деле захочет править страной, власти путем принятия всевозможных законов по максимуму ограничили полномочия президента",- объяснил Пашинян.