Четверг, 8 Февраля 2018 14:36

АрмИнфо. Департаментом по управлению государственным имуществом Армении зафиксирована недвижимость, прикрепленная к госорганам, ГНКО и другим организациям, которая фактически не используются или используется неэффективно и частично. Об этом заявил премьер-министр Карен Карапетян на заседании правительства 8 февраля.

Вместе с тем, по словам премьера, расходы на содержание и обслуживание этой недвижимости осуществляются за счет бюджетных средств. Исходя из этого, как считает глава армянского правительства, данную недвижимость в целях реализации инвестиционных программ и создания новых рабочих мест необходимо передать в использование, в том числе, безвозмездное пользование, либо инициировать процесс отчуждения",- отметил премьер-министр.

С учетом вышеуказанного Карен Карапетян поручил руководителям республиканских исполнительных органов, областных администраций и мэру Еревана в месячный срок в Департамент по управлению государственным имуществом представить список доселе незадействованной недвижимости. Помимо этого, главе Департамента по управлению государственным имуществом поручено в месячный срок подытожить представленную информацию и представить в аппарат правительства предложения по передаче указанной недвижимости в пользование, либо для инициирования процесса по ее отчуждению.