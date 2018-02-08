Четверг, 8 Февраля 2018 14:29

АрмИнфо. Налаживание взаимодействия между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом позволит этим двум интеграционным структурам занять доминирующие позиции на международном торговом рынке. Такого мнения придерживается ассоциированный эксперт офиса мира в Европе и сотрудничества Фонда Фридриха Эберта Александра Васильева.

При этом она убеждена, что этим двум экономическим интеграционным проектам необходимо создать общую площадку для взаимодействия,

каковым может послужить Свободная экономическая зона. "Сотрудничество между ЕАЭС и ЕС позволит создать нейтральную площадку для налаживания сотрудничества Россия-Европейский Союз, устранить раскол между Москвой и Брюсселем и укрепить партнерство, и что свою очередь будет способствовать экономическому процветанию стран структур", - сказал Васильева 8 февраля в Ереване на обсуждениях "Перспективы и возможности сотрудничества ЕАЭС-ЕС".

При этом эксперт полагает, что Армения, являющаяся полноправным членом ЕАЭС и подписавшая соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, может стать неким связующим мостом между этими интеграционными проектами.

Вместе с тем, Васильева убеждена, что для создания общей площадки для взаимодействия в кротчайшие сроки нужно начать диалог между ЕАЭС и ЕС, который можно наладить посредством тандема Франция-Германия и содействия нейтральной организации ОБСЕ. Следующим шагом должно стать создание общей свободной экономической зоны, считает эксперт Фонда.