Четверг, 8 Февраля 2018 14:10

АрмИнфо. Заявление председателя Национального Совета Швейцарии Доминика де Бюмана о том, что арцахский народ имеет полное право определять свою судьбу, мотивировано приверженностью швейцарского политика к принципам демократии и защиты прав человека. Такое мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил вице-спикер армянского парламента, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

"Не надо забывать, что карабахский конфликт не является территориальным спором, как то пытается представить Азербайджан. Это, в первую очередь, вопрос защиты демократических прав человека, одним из основополагающих элементов которого является право народа на самоопределение, и международное сообщество отлично осознает это",- объяснил Шармазанов, подчеркнув, что для армянской стороны очень важно то, что один из лидеров такой страны, как Швейцария с главной политической трибуны Армении озвучил данное заявление, защитив право арцахского народа на определение своей судьбы. Он заметил, что в 1945 году членами ООН были 57 стран, сейчас в организацию входят более 200 стран - то есть мировые тенденции развиваются в ключе принципа права народов на самоопределение.

Касаясь азербайджанской истерии на заявление Бюмана в Ереване, вице-спикер заметил, что это связано с тем, что Баку до сих пор не смирился с фактом того, что карабахский конфликт должен решаться на основе трех Хельсинкских принципов - право народов на самоопределение, территориальная целостность государств и неприменение силы. "Народ Арцаха должен иметь возможность в соответствии со своим правом определить свою судьбу. И чем раньше поймут это в Баку, тем раньше мы можем прийти к решению этого вопроса", - заметил Шармазанов, подчеркнув, что Арцах в 1991 году самоопределился на тех же основаниях, что и другие советские республики.

Отметим, что председатель Национального Совета Швейцарии Доминик де Бюман 6 февраля в Ереване на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Ара Баблояном заявил, что народ Арцаха имеет полное право выбирать свою судьбу. "Данный вопрос должен быть решен исключительно в рамках переговоров с учетом конвенций ООН, права народов на самоопределение, совместно с представителями Минской группы ОБСЕ. Народ Нагорного Карабаха имеет право выбирать свою судьбу, как и все другие народы, только таким образом можно достичь мира и стабильности в регионе", - отметил швейцарский спикер. Данное заявление де Бюмана вызвало негодование Баку. Глава пресс-службы МИД АР Хикмет Гаджиев, в частности, заявил: "Спикер Национального совета Швейцарии Доминик де Бюман, злоупотребляя своим официальным статусом, в ходе визита в Армению выступил с предвзятыми заявлениями, которые противоречат политике нейтралитета Швейцарии, чем нанес вред переговорам по урегулированию нагорно- карабахского конфликта. В переводе речи председателя Национального Совета Швейцарии в Ереване на принятый на международном уровне язык сказанное им может расцениваться как сегрегация и поддержка расизма. Вместе с тем он напомнил, что Бюман в 2012 году без надлежащего уведомления Азербайджана посетил Нагорный Карабах и тем самым "нарушил" азербайджанские законы. Этим визитом и озвученными сейчас из Еревана заявлениями он пытается оправдать агрессию Армении в отношении Азербайджана", - резюмировал Гаджиев.