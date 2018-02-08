Четверг, 8 Февраля 2018 14:02

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Карен Карапетян 8 февраля на заседании Кабинета министров выразил беспокойство чрезвычайно низким уровнем использования орошаемых земель на территории республики.

В частности, по словам главы правительства, только в Араратской долине зафиксированная площадь орошаемых земель составляет порядка 24 тыс. га. "Указанные земли являются собственностью физических либо юридических лиц, а действующее законодательство не предусматривает четких, регламентированных механизмов стимулирования использования земель, привлечения к ответственности за неиспользование земель, а также прекращения прав собственности в отношении земельной недвижимости", - отметил он.

В связи с этим, премьер поручил в месячный срок совместно разработать и в аппарат правительства Армении представить предложения по стимулированию использования орошаемых земель сельскохозяйственного назначения, четко коснувшись механизмов применения мер ответственности, а также уточнения процедур по приостановке прав на земельный участок. "В действительности, данный вопрос является проблематичным, поскольку мы прилагаем различные усилия и тратим средства для увеличения площади орошаемых земель, в то время как имеющиеся земельные участки остались за бортом этого процесса", - пояснил Карен Карапетян.

Ранее, 19 января с.г. председатель государственного комитета водного хозяйства РА Арсен Арутюнян заявил, что в 2017 году в Армении на 8930 гекторов увеличились орошаемые площади, составив 97470 гектаров, что на 9.2% больше в сравнении с 2016 годом. По его словам, орошаемые площади по части одного гектара с 5130 куб м доведены до 6001 куб. м. В 2018 году, как отметили в госкомитете, задачей станет доведение орошаемых площадей до 110 тыс гектаров.