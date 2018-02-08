Четверг, 8 Февраля 2018 13:35

АрмИнфо. 10 февраля 2018 г. в 11:00 в Академии шахмат Армении (адрес - г.Ереван, ул. Шевченко 34) стартует 4-й шахматный чемпионат среди представителей средств массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба Банка.

Чемпионат по шахматам среди СМИ состоится при спонсорстве Банка ВТБ (Армения) и поддержке Академии шахмат Армении и компании Sil Maaza. Организатором турнира является Ассоциация зарубежных корреспондентов.

Турнир пройдет в течение одного дня - начнется в 11 часов утра и завершится через 3-4 часа. Он состоит из 7 туров и пройдет по системе быстрых шахмат. Для каждой партии участникам будет выделено по 10 минут с добавлением 5 секунд для каждого хода.

Главным судьей соревнований будет заместитель председателя Федерации шахмат Еревана, судья международной категории Норайр Калантарян.

Согласно источнику, на церемонии награждения будут присутствовать и вручат награды участникам учредитель- президент Академии шахмат Армении, победитель Всемирной Олимпиады шахмат, гроссмейстер Смбат Лпутян и президент Ассоциации зарубежных корреспондентов Тигран Оганесян. Занявшие 1-3 места участники турнира получат кубки, дипломы и денежные призы от спонсора мероприятия - Банка ВТБ (Армения). Призы получат также журналисты по пяти номинациям - участник, занявший четвертое место, за самую красивую победу, за волю к победе, за самую быструю победу и самый старший участник.

Планируется, что в нынешнем году в турнире будут участвовать около 30 журналистов из различных СМИ Армении.

<Проведение шахматного турнира среди СМИ способствует массовости шахмат в республике. Спасибо Банку ВТБ (Армения) за поддержку в проведении этого, ставшего уже традиционным, соревнования>, - отметил президент Ассоциации зарубежных корреспондентов Тигран Оганесян.

Напомним, на прошлых трех турнира по шахматам среди СМИ в 2015, 2016 и 2017 годах победителем соревнований стал корреспондент газеты <Голос Армении> Вадим Мкртчян.

Для участия в турнире представители СМИ могут связаться по следующим номерам: 077 181878, 010 550619. Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Банк ВТБ (Армения) удерживает первенство по охвату филиальной сети - 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.