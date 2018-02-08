|Специальной следственной службой Армении были раскрыты преступления, совершаемые в ГНКО "Айантар"
|Шаварш Кочарян: Азербайджан не из тех стран, где выборы имеют значение - результаты этих выборов всегда предопределены
|Алиев пригрозил продолжить политику изоляции Армении
|В рамках международных договоров Армения пойдет на территориальные изменения по итогам референдума
|По обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий в отношении сотрудников СК Армении возбуждено уголовное дело
|Пашинян: Конституция Армении и вытекающие из нее законы сшиты под размеры Сержа Саргсяна
|Карен Карапетян поднял вопрос незадействованной госнедвижимости
|Эксперт: Налаживание взаимодействия между ЕАЭС и ЕС позволит этим интеграционным структурам занять доминирующие позиции на международном торговом рынке
|Шармазанов: Председатель Национального Совета Швейцарии в Ереване встал на защиту демократических прав арцахского народа
|Премьер-министр Армении обеспокоен чрезвычайно низким уровнем использования орошаемых земель на территории республики
|Самолет авиакомпании "Победа", летевший в армянский Гюмри, сел в Минводах из-за дебошира
|При спонсорской поддержке Банка ВТБ (Армения) пройдет 4-ый шахматный турнир среди СМИ
|В Армении контроль за нарушениями в сфере экологии и недр будет осуществлять единый орган
|Журналисты Армении при освещении судебных дел получат право проведения видео и фотосъемок с согласия сторон
|В Армении будет упорядочен процесс управления опасными отходами
|От пули противника в Арцахе погиб военнослужащий
|Госминистр Арцаха: В вопросах статуса и безопасности Арцаха компромиссов быть не может, все остальные вопросы являются производными от этой формулы
|В Армении будет сформирована единая автотранспортная сеть
|Министерство охраны природы Армении получит полномочия по принятию нормативных правовых актов исключительно на законодательном уровне
|Граждане Армении, обучающиеся в зарубежных общеобразовательных учреждениях, получат право на отсрочку от службы в армии
|В Армении будут применяться международные стандарты дорожных знаков и сигналов
|Араик Арутюнян: Могу обещать, что через 30 лет Арцах будет почти стопроцентно энергетически независимой и безопасной республикой
|Госминистр НКР: Доверие и уверенность инвесторов - вот формула успеха арцахской экономики
|Кубок мира по футболу впервые "приехал" в Армению
|Президент Армении встретился с председателем Национального Совета Швейцарии Домиником де Бюманом
|Посол Армении в Греции встретился с министром иностранных дел теневого правительства Греции
|Католикос всех армян принял делегацию Национального Совета Швейцарии
|Баку: После президентских выборов в Азербайджане и Армении интенсивные переговоры по урегулированию карабахского конфликта будут продолжены
|Омбудсмен Армении считает проблематичным некоторые положения законопроекта "О сокращении и предотвращении употребления табачных изделий"
|Адвокаты Армении 7 февраля провели акцию протеста против внесения положения о штрафах для правозащитников в процессуальные Кодексы страны
|Госдеп: США выступают за мирное решение карабахского конфликта
|Военная прокуратура подвела итоги года: В 2017 году в ВС Армении на 11% сократилось число преступлений
|Бабаян: Проведение в Азербайджане внеочередных президентских выборов - очередная демонстрация волюнтаризма Алиева
|Степанакерт: Реакция Баку на заявление де Бюмана вполне предсказуема, так как Азербайджан нарушает любые нормы цивилизации
|США готовы обсудить отмену устаревшего соглашения об избежании двойного налогообложения с Арменией
|Баку обвинил председателя Национального совета Швейцарии в предвзятости и поддержке расизма
|Армения и Румыния в поисках новых направлений военного сотрудничества
|Министр обороны Армении посетил столичный военный госпиталь
|Бако Саакян провел рабочее совещание, посвященное мероприятиям в рамках 30-летия Арцахского движения
|Министр: Новый Судебный кодекс направлен на обеспечение независимости судебной системы
|В Армении полицейские получат право производить в общественных местах видео- и фотосъемку
|Молодые граждане Армении при посещении игорных заведений должны будут представлять свои паспорта
|В Армении будет ужесточен контроль за деятельностью игорных заведений
|В Генпрокуратуре Армении возбуждено уголовное дело в связи с угрозами в адрес главного редактора сайта "Medialab.am"
|Ереван и Берн обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки
|Депутат: Армении следует решить вопрос, связанный с недостатком учебников по русскому языку
|Эрдоган: Турция выразила недовольство Ватикану по поводу признания событий 1915 года
|Beeline объявил о продлении акции на бессрочный период для абонентов постоплатных пакетов <Смарт>
|Эдмон Марукян: Мы собрали необходимое количество подписей и 16 февраля состоится внеочередное заседание парламента по вопросу роста цен
|Глава Водхоза: При сохранении существующих погодных условий, дополнительный водозабор из озера Севан станет неизбежной мерой
|Доминик де Буман: Народ Арцаха имеет полное право выбирать свою судьбу, как и все другие народы мира
|Вице-спикер армянского парламента и делегация Венецианской комиссии обсудили законопроект "О свободе совести и религиозных организациях"
|Шармазанов и посол ИРИ посчитали недопустимыми попытки придать карабахскому конфликту религиозный характер
|Армянские военнослужащие прошли курсы НАТО в школе горной подготовки Сачхере
|Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана прошел в соответствии с графиком
|От имени армянского парламента Армии обороны Арцха было передано 10 млн драмов в качестве содействия
|Блок "Елк" обвинил правящую Республиканскую партию в создании атмосферы безнаказанности в парламенте и в целом в республике
|В Сюникской области Армении обнаружены 16 снарядов различного калибра
|Участок дороги Сотк-Карвачар труднопроходим для проезда транспорта
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 6-го февраля
АрмИнфо. В одной из воинских частей Армии обороны Арцаха в южном направлении во время несения боевого дежурства 7 февраля в 13:50 от пули противника погиб военнослужащий АО НКР Айк Размикович Калантарян 1998 г.р. По факту ведется следствие.
|Специальной следственной службой Армении были раскрыты преступления, совершаемые в ГНКО "Айантар"
|Шаварш Кочарян: Азербайджан не из тех стран, где выборы имеют значение - результаты этих выборов всегда предопределены
|Алиев пригрозил продолжить политику изоляции Армении
|В рамках международных договоров Армения пойдет на территориальные изменения по итогам референдума
|По обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий в отношении сотрудников СК Армении возбуждено уголовное дело
|Пашинян: Конституция Армении и вытекающие из нее законы сшиты под размеры Сержа Саргсяна
|Карен Карапетян поднял вопрос незадействованной госнедвижимости
|Эксперт: Налаживание взаимодействия между ЕАЭС и ЕС позволит этим интеграционным структурам занять доминирующие позиции на международном торговом рынке
|Шармазанов: Председатель Национального Совета Швейцарии в Ереване встал на защиту демократических прав арцахского народа
|Премьер-министр Армении обеспокоен чрезвычайно низким уровнем использования орошаемых земель на территории республики
|Самолет авиакомпании "Победа", летевший в армянский Гюмри, сел в Минводах из-за дебошира
|При спонсорской поддержке Банка ВТБ (Армения) пройдет 4-ый шахматный турнир среди СМИ
|В Армении контроль за нарушениями в сфере экологии и недр будет осуществлять единый орган
|Журналисты Армении при освещении судебных дел получат право проведения видео и фотосъемок с согласия сторон
|В Армении будет упорядочен процесс управления опасными отходами
|От пули противника в Арцахе погиб военнослужащий
|Госминистр Арцаха: В вопросах статуса и безопасности Арцаха компромиссов быть не может, все остальные вопросы являются производными от этой формулы
|В Армении будет сформирована единая автотранспортная сеть
|Министерство охраны природы Армении получит полномочия по принятию нормативных правовых актов исключительно на законодательном уровне
|Граждане Армении, обучающиеся в зарубежных общеобразовательных учреждениях, получат право на отсрочку от службы в армии
|В Армении будут применяться международные стандарты дорожных знаков и сигналов
|Араик Арутюнян: Могу обещать, что через 30 лет Арцах будет почти стопроцентно энергетически независимой и безопасной республикой
|Госминистр НКР: Доверие и уверенность инвесторов - вот формула успеха арцахской экономики
|Кубок мира по футболу впервые "приехал" в Армению
|Президент Армении встретился с председателем Национального Совета Швейцарии Домиником де Бюманом
|Посол Армении в Греции встретился с министром иностранных дел теневого правительства Греции
|Католикос всех армян принял делегацию Национального Совета Швейцарии
|Баку: После президентских выборов в Азербайджане и Армении интенсивные переговоры по урегулированию карабахского конфликта будут продолжены
|Омбудсмен Армении считает проблематичным некоторые положения законопроекта "О сокращении и предотвращении употребления табачных изделий"
|Адвокаты Армении 7 февраля провели акцию протеста против внесения положения о штрафах для правозащитников в процессуальные Кодексы страны
|Госдеп: США выступают за мирное решение карабахского конфликта
|Военная прокуратура подвела итоги года: В 2017 году в ВС Армении на 11% сократилось число преступлений
|Бабаян: Проведение в Азербайджане внеочередных президентских выборов - очередная демонстрация волюнтаризма Алиева
|Степанакерт: Реакция Баку на заявление де Бюмана вполне предсказуема, так как Азербайджан нарушает любые нормы цивилизации
|США готовы обсудить отмену устаревшего соглашения об избежании двойного налогообложения с Арменией
|Баку обвинил председателя Национального совета Швейцарии в предвзятости и поддержке расизма
|Армения и Румыния в поисках новых направлений военного сотрудничества
|Министр обороны Армении посетил столичный военный госпиталь
|Бако Саакян провел рабочее совещание, посвященное мероприятиям в рамках 30-летия Арцахского движения
|Министр: Новый Судебный кодекс направлен на обеспечение независимости судебной системы
|В Армении полицейские получат право производить в общественных местах видео- и фотосъемку
|Молодые граждане Армении при посещении игорных заведений должны будут представлять свои паспорта
|В Армении будет ужесточен контроль за деятельностью игорных заведений
|В Генпрокуратуре Армении возбуждено уголовное дело в связи с угрозами в адрес главного редактора сайта "Medialab.am"
|Ереван и Берн обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки
|Депутат: Армении следует решить вопрос, связанный с недостатком учебников по русскому языку
|Эрдоган: Турция выразила недовольство Ватикану по поводу признания событий 1915 года
|Beeline объявил о продлении акции на бессрочный период для абонентов постоплатных пакетов <Смарт>
|Эдмон Марукян: Мы собрали необходимое количество подписей и 16 февраля состоится внеочередное заседание парламента по вопросу роста цен
|Глава Водхоза: При сохранении существующих погодных условий, дополнительный водозабор из озера Севан станет неизбежной мерой
|Доминик де Буман: Народ Арцаха имеет полное право выбирать свою судьбу, как и все другие народы мира
|Вице-спикер армянского парламента и делегация Венецианской комиссии обсудили законопроект "О свободе совести и религиозных организациях"
|Шармазанов и посол ИРИ посчитали недопустимыми попытки придать карабахскому конфликту религиозный характер
|Армянские военнослужащие прошли курсы НАТО в школе горной подготовки Сачхере
|Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана прошел в соответствии с графиком
|От имени армянского парламента Армии обороны Арцха было передано 10 млн драмов в качестве содействия
|Блок "Елк" обвинил правящую Республиканскую партию в создании атмосферы безнаказанности в парламенте и в целом в республике
|В Сюникской области Армении обнаружены 16 снарядов различного калибра
|Участок дороги Сотк-Карвачар труднопроходим для проезда транспорта
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 6-го февраля
|Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
|Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
|Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для обеспечения безопасного развития атомной энергетики
|Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
|Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
|Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
|Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
|Арман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении Карабаха
|Посол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и Востоком
|Александр Искандарян : Брать предвыборные взятки и надеяться на революцию невозможно
|Рубен Шугарян: Интернационализация человеческой совести в отношении Арцаха нуждается в масштабировании
|Манвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундой
|Левон Алтунян: Мы строим новую архитектуру армянской медицины
|В отличие от Михаила Саакашвили путь Юлии Тимошенко в президенты Украины фактически открыт
|Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос): Любой компромисс с Арцахом и Арменией для Ильхама Алиева равен политическому самоубийству
|Андрей Арешев: Мало говорить о достижении договоренностей по Карабаху, важно и нужно их имплементировать
|Саргсян и Алиев в очередной раз предопределили в Женеве неопределенность вокруг Карабаха
|Ованес Игитян: Армения слишком часто оглядывается на Москву
|Владимир Бадалян: Туркменистан рассматривает вопрос поставок энергоресурсов в Армению через Иран
|Ильгар Велизаде: Не считаться с политической реальностью, повсеместно создаваемой в мире призраком сепаратизма, уже нельзя
|Авигдор Эскин: Вследствие референдумов в Курдистане и Каталонии давление на Армению в вопросе Карабаха может ослабнуть
|Гагик Арутюнян: Россия, Иран и Китай вспомнили о своем великом прошлом во многом благодаря США
|Максим Сучков: Качественная и системная реализация российских проектов по развитию Армении исключит нервную реакцию Москвы на то, что «там задумали американцы»
|Зардушт Ализаде: Ильхаму Алиеву Сечин в Азербайджане не нужен
|Исключать, обусловленного давлением Москвы, отказа Армении от договора с Евросоюзом не приходится
|Тимур Уразаев: Являясь членом ЕАЭС, Армения также как и Казахстан априори являются факторами для своих партнеров в других странах ЕАЭС.
|Агаси Енокян: Антироссийские санкции США несут Армении, как негатив, так и позитив
|Мецаморская АЭС функционирует под контролем МАГАТЭ и на этом можно поставить точку
|Расим Мусабеков: Покупая российское оружие, Азербайджан подкупает Россию
|Ахмет Ярлыкапов: Складывающаяся вокруг терроризма ситуация должна вызывать тревогу и в Армении
|Эдуард Шармазанов указал на оcновные месседжи визита Сержа Саргсяна во Францию и его выступления в ПАСЕ
|С трибуны ПАСЕ Серж Саргсян ответил на вопросы азербайджанских делегатов
|Армения и Таджикистан отменяют визовый режим
|Каро Пайлян заявил о том, что информацию о предстоящих погромах армян Европы он получил устно
|Долларовый транш облигаций Америабанка прошел листинг на бирже Nasdaq OMX Armenia
|Блок "Царукян" не будет выдвигать кандидатуру на пост президента Армении в 2018 году
|Прогноз: Анкара откажется от российских С-400 под давлением НАТО или достигнув результатов собственного шантажа
|Шармазанов убежден: Серж Саргсян незаменимый управленец
|Министр обороны Израиля в очередной раз поставил под сомнение факт Геноцида армян в Османской Турции
|Признание Израилем Геноцида армян от ближневосточной динамики не зависит
|В Австрии состоялся Международный молодежный форум "Будущее европейской и евразийской интеграции: форсайт 2040"
|Банк ВТБ (Армения) запускает кредитный продукт для пенсионеров
|Эрдоган привел Армении Грузию как пример сотрудничества с соседями
|Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции "Елк" о выходе Армении из ЕАЭС
|Армянская делегация в ПАЧЭС в знак протеста покинула зал заседаний
|“Дипломатия тостов” как путь для евроинтеграции Армении
|Правящая партия Армении отмалчивается относительно обвинений телеканала Минобороны России в приверженности РПА к фашизму
|Шармазанов белорусскому коллеге: Игнорирование Геноцида армян породило гитлеровский фашизм
|Шармазанов азербайджанскому коллеге: Проводить параллели между карабахским, курдским и каталонским процессами алогично и неграмотно
|Эдмон Марукян: Армения пережила регресс в различных областях не подписав соглашение с ЕС в 2013 году
|Шармазанов: Если мир не признает самоопределение Арцаха, то он не должен признавать и самоопределение советских республик
|Начальник Госслужбы безопасности пищевых продуктов Армении считает нецелесообразным реализацию ГМО-продукции на территории республики
|Армения с декабря 2017 года начнет вакцинацию девочек в возрасте 13 лет от папилломавируса
|Аналитик: Сдача арцахских территорий в результате сделки Путин-Эрдоган обеспечить долговременную реализацию армянских интересов неспособна
|Эксперт: Нашей целью является не борьба с ГМО-компаниями, а принятие законов, защищающих интересы армянских фермеров и потребителей
|В Ереване находится пилотажная группа сверхсовременных истребителей
|Шармазанов: Для Армении неприемлемы попытки Баку придать карабахскому конфликту религиозный характер
|Никол Пашинян: Министр обороны вместо казармы "отслужил" в качестве референта Сержа Саргсяна
|Усилиями армянских депкругов была пресечена очередная попытка Пакистана принять участие в заседании ПА ОДКБ в качестве наблюдателя
|Ереван в очередной раз посоветовал Эрдогану держаться подальше от карабахской проблемы