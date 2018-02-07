Среда, 7 Февраля 2018 18:57

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян 7 февраля принял делегацию под руководством председателя Национального Совета Швейцарии Доминика де Бюмана.

Как сообщает пресс-служба президента, Саргсян отметил, что визит такой представительской делегации из Швейцарии в Армению в очередной раз подтверждает высокий уровень армяно-швейцарских отношений, а также взаимную симпатию двух народов. Президент Саргсян с удовлетворением рассказал о постоянно растущих двусторонних межгосударственных отношениях и выразил уверенность, что визит делегации обязательно повлияет на укрепление армяно-швейцарского сотрудничества.

Серж Саргсян поздравил Доминика де Бюмана с избранием на пост председателя Национального совета Швейцарии в прошлом году и пожелал ему плодотворной работы. Президент выразил благодарность де Бюману, за его содействие в развитии армяно- швейцарских отношений. Отмечая, что Швейцария всегда была надежным партнером для Армении, президент Саргсян выразил признательность Берну за поддержку армянского народа в трудные для республики моменты.

Собеседники рассмотрели еще одну важную платформу для сближения армяно- швейцарских отношений - председательство Армении в организации Франкофонии, и выразили надежду на то, что саммит франкоязычных стран, который состоится в октябре этого года в Ереване, пройдет на высоком уровне.

Серж Саргсян и Доминик де Бюман подчеркнули тесное сотрудничество между парламентариями двух стран на международных платформах. Президент Саргсян поблагодарил Швейцарскую парламентскую группу дружбы во главе с Домиником де Бюманом, которая в 212 году посетила Арцах, отметив, что такие визиты позволяют лично ознакомиться с ситуацией на месте.

На встрече президент Серж Саргсян и председатель Национального совета Швейцарии Доминик де Бюман обменялись мнениями по переговорному процессу карабахского урегулирования. Президент Армении поблагодарил Швейцарскую Конфедерацию за сбалансированную позицию по этому вопросу, помощь сопредседателям Минской группы ОБСЕ по решению проблемы.