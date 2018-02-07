Среда, 7 Февраля 2018 18:25

АрмИнфо. Посол Армении в Греции Фадей Чарчоглян 7 февраля встретился с депутатом парламента Греции и министром иностранных дел теневого правительства Греции из партии оппозиции "Новая демократия" Георгиосом Комуцакосом.

Как сообщает пресс-служба МИД, касаясь предыдущей встречи посла Армении и председателя Партии "Новой демократии" Константиноса Мицотакиса, депутат подтвердил, что некоторые бизнесмены, входящие в партию, также заинтересованы в ведении бизнеса в Армении.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, стоящим перед двумя странами, а также по региональной и международной повестке дня, в которой депутат от партии "Новая демократия" представил подходы своей партии к внутренним и внешним событиям в Греции.

В свою очередь посол Чарчоглян проинформировал собеседника о последних событиях в нагорно-карабахском урегулировании, об усилиях, предпринятых Арменией и сопредседателями Минской группы ОБСЕ по содействию процессу урегулирования. Посол Чарчоглян также затронул Всеобъемлющее и расширенное соглашение Армения- ЕС, придав важность скорейшей ратификации документа парламентом Греции.

Стороны также обсудили перспективы расширения парламентской дипломатии и торгово- экономического сотрудничества между двумя странами.