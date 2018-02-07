Среда, 7 Февраля 2018 17:43

АрмИнфо. Католикос Всех армян Гарегин II 7 февраля в Первопрестольном святом Эчмиадзине принял делегацию под руководством председателя Национального Совета Швейцарии Доминика де Бюмана.

Как сообщает пресс-служба Первопрестольного святого Эчмиадзина, Католикос выразил признательность за важную поддержку, которую Швейцария оказывает нашей стране, способствуя преодолению существующих проблем и установлению мира в регионе. Гарегин II отметил, что Швейцария, где находится Всемирный совет церквей (ВСЦ), также занимает важное место в межцерковной жизни. Его Святейшество отметил, что Армянская церковь, являясь членом ВКК, участвует в экуменическом движении с убежденностью в том, что религиозный диалог играет ключевую роль в установлении солидарности и мира между народами.

В свою очередь Доминик де Бюман отметил важность веры в жизнь человека. Председатель Национального Совета также представил Его Святейшеству международную гуманитарную деятельность, проводимую Швейцарией. Доминик де Бюман затронул также швейцарско-армянское сотрудничество, заверив, что Берн продолжит поддерживать Ереван в ряде важных вопросов.

Католикос всех армян также представил гостям духовную и социальную миссию Церкви в жизни армянского народа и затронул проблемы, стоящие перед ААЦ.