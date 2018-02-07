Среда, 7 Февраля 2018 17:39

АрмИнфо. После президентских выборов в Азербайджане и Армении интенсивные переговоры по урегулированию нагорно- карабахского конфликта будут продолжены, о чем достигнуто соответствующее соглашение.

Как передает haqqin.az, об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ во время визита в Азербайджан были приняты президентом Ильхамом Алиевым. В рамках визита, на основании высказанных сопредседателями в Кракове мнений, были проведены конкретные переговоры по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - заявил Гаджиев.

При этом он добавил, что Азербайджан поддерживает усилия по скорейшему урегулированию конфликта посредством субстантивных и логичных переговоров. "Сопредседатели Минской группы ОБСЕ на уровне глав государств неоднократно заявляли, что опирающийся на оккупацию статус-кво неприемлем и не может быть продолжительным. Статус-кво должен быть изменен", - резюмировал Гаджиев.

Напомним, что президентские выборы в Армении пройдут 2 марта. А досрочные выборы президента Азербайджана намечены на 11 апреля.