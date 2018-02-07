Среда, 7 Февраля 2018 17:35

АрмИнфо. Защитник прав человека Республики Армения считает проблематичным некоторые положения законопроекта "О сокращении и предотвращении употребления табачных изделий". Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена Армении.

Согласно данному проекту, курение будет запрещено в закрытых и общественных местах. Это положение подразумевает, что курение может быть запрещено во всех общественных местах (на открытом воздухе или в помещении), включая улицу.

Кроме того, в проекте конкретно не указаны исключения, например, о разделении зон для курящих и не курящих в развлекательных заведениях. Согласно законопроекту, требования к распределению и предоставлению помещений для курения на открытых площадках будут определяться приказом полномочных органов, но крайний срок для принятия этого распоряжения не установлен.

Таким образом, получается, что проектом закона предполагается ввести так называемый "абсолютный барьер" для использования табачных изделий. Изучение международного опыта показывает, что, например, большинство европейских стран достигли "абсолютного запрета" на употребление табака через пошаговые барьеры. Кроме того, законы ряда европейских стран по-прежнему предусматривают возможность создания отдельных зон для курящих.

В тоже время, учитывая низкие зарплаты в Армении, Омбудсмен считает неприемлем высокие штрафы, предложенные в документе.

В другой поправке было высказано предположение о том, что штраф за импорт сигарет составит 800 000 драмов, если превышено допустимое содержание сигаретного никотина и смолы. Размер штрафа, налагаемого данным положением, согласно Омбудсмену, не только недопустим, но также исключает возможность для импорта сигарет для личного потребления. Можно сделать вывод, что при отсутствии такого исключения на табачные изделия может быть наложен штраф на табак, который импортируется в Армению для личного пользования, однако превышает допустимое содержание никотина и смолы.

Все замечания омбудсмена в отношении этого проекта были представлены в Министерство здравоохранения Республики Армения. Некоторые из них были учтены в новой редакции проекта, представленной для публичного обсуждения.

В соответствии с этими рекомендациями, меры, направленные на сокращение и предотвращение курения и курения в местах лишения свободы, местах содержания под стражей, воинских частях и военных учреждениях, будут проводиться в первую очередь в порядке, установленном соответствующими органами Министерства юстиции и Министерства обороны.

Кроме того, курение будет разрешено в районах памятников истории и культуры, которые считаются жилыми домами.

Отметим, что Министерство здравоохранения Армении подготовило законопроект, согласно которому запрещается курение в общественных местах. За нарушение закона предусматриваются очень высокие штрафы: от 250.000 драмов ($500) до 500.000 драмов при повторном нарушении закона. Курение хотят запретить в кафе, ресторанах, казино, театрах, больницах и поликлиниках, образовательных учреждениях, в спортивных центрах, в зданиях аэропортов и в любых иных закрытых помещениях.