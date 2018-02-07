Среда, 7 Февраля 2018 16:40

АрмИнфо. Адвокаты Армении протестуют против включения в проекты процессуальных Кодексов положения о штрафах для адвокатов до 100 000 драмов за неуважение к суду..

На внесении данного положения настаивают Минюст Армении и Постоянная комиссия НС по государственно-правовым вопросам и защите прав человека. К акции протеста присоединилась почти вся адвокатура страны, протест выражается в том, что адвокаты 7 февраля не вышли на работу, они не появились ни в судах, ни в следственных органах. В тоже время в Палате адвокатов Армении собралась инициативная группа, с тем, чтобы обсудить дальнейшие действия в связи со сложившейся ситуацией и попытаться предотвратить принятие подобной законодательной нормы. По мнению адвокатов, нет никакой необходимости применять против них столь строгие меры. Неудовлетворенные адвокаты продолжат акцию завтра.

Отметим, что данное положение изначально было решено включить в проект Судебного кодекса, однако впоследствии власти отказались от этой идеи, поскольку последний является конституционным законом, и в дальнейшем внести в него какие-либо изменения будет очень трудно. Авторы инициативы решили закрепить это положение в процессуальных кодексах, а именно, в Уголовно-процессуальном, Гражданско­процессуальном и Кодексе административного судопроизводства.