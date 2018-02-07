Среда, 7 Февраля 2018 16:30

АрмИнфо. США полностью поддерживают мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как предает Trend, об этом на пресс-конференции в Баку 7 февраля заявила заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

"Конфликт продолжается уже более 20 лет. Это большой срок. Как вы знаете, сопредседатели Минской группы ОБСЕ находятся в Баку для обсуждения этого вопроса", - сказала она.

Бринк отметила, что США выступают за мирное решение конфликта и оказывают этому полную поддержку.