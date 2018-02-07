Среда, 7 Февраля 2018 15:42

АрмИнфо. В 2017 году в Вооруженных силах Армении и в других воинских частях было зафиксировано 1207 преступлений, что на 11.1% меньше по сравнению с тем же периодом 2016 года. Об этом говорится в докладе представленном на совещании, прошедшем под руководством Генпрокурора Армении Артура Давтяна и посвященного подведению итогов деятельности военной прокуратурой страны в 2017 году. В совещании принял участие и министр обороны Армении Виген Саркисян.

В Генпрокуратуре отмечают, что из 1207 преступлений - 768 случаев или 63,6% были направлены против воинской службы, 439 или 36,6% - преступления иного характера. "Из вышеуказанных 1207 преступлений, 191 или 15,8% - тяжкие или особо тяжкие, в частности 111 тяжких и 80 особо тяжких преступлений. По сравнению с 2016 годам число тяжких преступлений сократилось на 6 случаев или 5,1%, а особо тяжких преступлений на 286 случаев или 78,1%. Однако, эти данные несопоставимы с показателями 2016 года, поскольку большинство инцидентов 2016 года связанны с апрельской "четырехдневной войной" и преступлениями, совершенными противником. Из 80 тяжких преступлений - 21 убийство, совершенные противником, 3 - убийства, совершенные военнослужащими, 53 - попытки убийства, совершенные со стороны противника, 1 попытка убийства со стороны сослуживца, 1 хищение оружия и боеприпасов в особо крупных размерах", - говорится в докладе ведомства.

Военный прокурор, заместитель Генпрокурора Армении Ваге Арутюнян, представляющий итоги года, отметил, что согласно анализу проведенному Генпрокуратурой, в ВС по прежнему распространены преступления связанные с нарушением воинского устава и неуставными отношениями между военнослужащими.

В ведомстве также представили показатели раскрываемости преступлений в ВС, в частности 97,8 % против 98,2% в 2016 году. "На 38,1% сократились повторные преступления, что обусловлено работой, проведенной командованием воинских частей и отделами военной полиции. Существенно увеличились случаи раскрытия преступлений, имеющих коррупционный характер. В 2017 году зафиксировано 116 таких случаев, на 59 случая или практически на 100% больше чем в 2016 году. Возбуждено 36 уголовных дел, обвинительные заключение в отношении 72 лиц были направлены в суды", - говорится в сообщении Генпрокуратуры. Во время совещания было подчеркнуто, что увеличение количества преступлений, имеющих коррупционных характер, обусловлены укрепляющейся в обществе нетерпимостью, а также разными мероприятиями, осуществляемыми для выявления подобных преступлений.

Меж тем, Генеральный прокурор подчеркнул, что несмотря на сокращение количества тяжких и особо тяжких преступлений в ВС Армении, никакие показатели не могут считаться удовлетворительными, если в армии продолжаются людские потери, случаи причинения тяжкого вреда здоровью, самоубийства. Давтян также выразил озабоченность фактами затягивания судопроизводства, что, по его словам, совершенно неприемлемо. Он поручил применить все меры прокурорского воздействия в целях обеспечения скорейшего судопроизводства.