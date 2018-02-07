Среда, 7 Февраля 2018 15:08

АрмИнфо. Инициатива по проведению в апреле текущего года внеочередных президентских выборов в Азербайджане является очередной демонстрацией волюнтаризма со стороны Алиева. Такое мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил пресс-секретарь главы Арцаха Давид Бабаян.

По его словам, в соседнем Азербайджане наблюдаются достаточно интересные процессы, демонстрирующие ряд недостатков к госсистеме этой страны. "Мы в очередной раз видим, что в этой стране все находится в руках одного человека - Алиева. Он единолично принимает все решения. Смешны также аргументации властей Азербайджана о том, что это обусловлено тем обстоятельством, что в стране с мая текущего года планируется ряд мероприятий, посвященных 100-летию создания азербайджанской государственности, которые продлятся весь год, поэтому было принято решение о переносе даты выборов с осени на весну", - сказал Бабаян.

При этом пресс-секретарь главы НКР, полагает, что одним из причин переноса даты внеочередных выборов является международное давление на Баку по части прав человека. Бабаян полагает, что Алиев вынужден будет уступить давлению и объявить амнистию, что приведет к выходу на свободу ряда оппозиционных деятелей, которые начнут будоражить народ. А это, по убеждению Бабаяна, создаст ряд проблем для Алиева на выборах.

Представитель главы НКР, также не согласен с экспертными мнениями относительно того, что перенос даты выборов обусловлен намерением Баку вновь саботировать ситуацию на передовой. По его словам, электоральные процессы в Азербайджане никоим образом не связаны с ситуацией в зоне конфликта, однако армянская сторона всегда должна быть бдительна, так как противник не предсказуем, и его действия иногда не поддаются логике.

Коснувшись того, что азербайджанская оппозиция намерена бойкотировать предстоящие президентские выборы в стране, Бабаян констатировал, что Азербайджан давно уже стал эмиратом. " Неучастие оппозиции в выборах недопустимо и в какой-то мере даже делегитимизирует избирательный процесс, однако, для эмирата это не имеет никакого значения. Более того, как известно, в этом году Азербайджан отмечает 100-летие образования государственности, 50 из которых у власти находится клан Алиевых, что в очередной раз свидетельствует о том, что эта страна давно уже стала эмиратом. И выборы в этой стране ровным счётом не будут иметь какого-то значения для народа страны", - заключил Бабаян.

5 февраля президент Азербайджана подписал распоряжение о проведении в стране внеочередных выборов главы государства. Они назначены на 11 апреля 2018 года. Центральной избирательной комиссии Азербайджана поручено обеспечить проведение президентских выборов в соответствии с Избирательным кодексом АР. Азербайджанская оппозиция уже выступила с заявлением, что бойкотирует внеочередные президентские выборы в стране.