Среда, 7 Февраля 2018 14:11

АрмИнфо. Реакция официального Баку на заявление председателя Национального совета Швейцарии Доминика де Бюмана о том, что народ Арцаха имеет полное право выбирать свою судьбу также как и другие народы вполне предсказуема, так как Азербайджан нарушает любые нормы цивилизации. Такое мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил пресс-секретарь главы Арцаха Давид Бабаян.

Представитель президента Арцаха напомнил, что право народов на самоопределение одно из основополагающих прав человека, один из ключевых пунктов Устава ООН. "Фашистский режим Азербайджана отрицает любые формы прав человека, и такая реакция уже не удивляет. Но, полагаю, что международное сообщество, особенно европейские страны должны делать выводы, собирать подобные заявления в некую базу и затем предъявить Азербайджану. Поскольку, нельзя смотреть сквозь пальцы на подобного рода заявления", - заключил Бабаян.

Отметим, что председатель Национального Совета Швейцарии Доминик де Бюман 6 февраля в Ереване на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Ара Баблояном заявил, что народ Арцаха имеет полное право выбирать свою судьбу. "Данный вопрос должен быть решен исключительно в рамках переговоров с учетом конвенций ООН, права народов на самоопределение, совместно с представителями Минской группы ОБСЕ. Народ Нагорного Карабаха имеет право выбирать свою судьбу, как и все другие народы, только таким образом можно достичь мира и стабильности в регионе", - отметил швейцарский спикер.

Данное заявление де Бюмана вызвало негодование Баку. Глава пресс-службы МИД АР Хикмет Гаджиев, в частности, заявил: "Спикер Национального совета Швейцарии Доминик де Бюман, злоупотребляя своим официальным статусом, в ходе визита в Армению выступил с предвзятыми заявлениями, которые противоречат политике нейтралитета Швейцарии, чем нанес вред переговорам по урегулированию нагорно- карабахского конфликта. В переводе речи председателя Национального совета Швейцарии в Ереване на принятый на международном уровне язык сказанное им может расцениваться как сегрегация и поддержка расизма. Вместе с тем он напомнил, что Бюман в 2012 году без надлежащего уведомления Азербайджана посетил Нагорный Карабах и тем самым "нарушил" азербайджанские законы. "Этим визитом и озвученными сейчас из Еревана заявлениями он пытается оправдать агрессию Армении в отношении Азербайджана", - резюмировал Гаджиев.