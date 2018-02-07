Среда, 7 Февраля 2018 13:48

АрмИнфо. Департамент Казначейства США готов обсудить вопрос о пересмотре Договора об избежании двойного налогообложения с Арменией. Ранее конгрессмены Брэд Шерман и Дэйвид Валадоу инициировали сбор подписей в Конгрессе США под обращением к главе Казначейства возобновить переговоры по пересмотру действующего порядка двойного налогообложения между Соединенными Штатами и Арменией.

Как сообщает Армянский Национальный Комитет Америки (Armenian National Committee of America) к инициативе Валадао и Шермана пересмотреть "существующий, устаревший Договор об избежании двойного налогообложения с Арменией, заключенный еще в период Холодной войны", присоединились председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Эд Ройс, лидер демократов в комитете по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, сопредседатели Армянского конгресса Конгресса Фрэнк Паллоне, Джеки Спиер и Дейв Тротт и ряд других конгрессменов - всего 29 человек.

Как отметил в ходе слушаний конгрессмен-республиканец Дейвид Валадао, у американского и армянского бизнеса есть тесные связи, и пришло время положить конец двойному налогообложению, которое в настоящее время навязывается бизнесу в обеих странах. "Пересмотрев существующий Договор с Арменией, мы продолжим укреплять отношения с близким союзником, поощряя торговлю и инвестиции", - заявил он.

Вместе с тем, как считает член палаты представителей Брэд Шерман, давно назрела необходимость модернизации Договора об избежании двойного налогообложения с Арменией. "Это не только возможность подтвердить нашу дружбу с Арменией, но и создать новые возможности для роста товарооборота и инвестиций", - отметил он.

В результате, секретарь Казначейства США Стивен Мнучин, "реагируя на растущий интерес конгрессменов в отношении пересмотра существующего документа", отметил, что Департамент казначейства выделит соответствующий кадровый ресурс для изучения Договора об избежании двойного налогообложения с Арменией.

Напомним, что в письме конгрессменов к американскому Минфину, в частности, говорится, что действующий еще с советских времен порядок потерял свою актуальность и препятствует дружбе между Арменией и США в условиях мировой глобализации. Авторы письма также подчеркивают, что порядок двойного налогообложения был введен между США и Советским Союзом в 1973 году и теперь потерял свою актуальность, данный порядок не должен отражаться на бывшие советские республики, в частности, Армению. "Мы уверены в том, что несомненный успех армяно-американских отношений во многом зависит от устранения данного порядка, в связи с чем этот вопрос нуждается в скорейшем решении путем возобновления переговоров между Вашингтоном и Ереваном. В качестве членов Конгресса мы призываем Вас придать данному вопросу актуальность и начать переговоры с Арменией. Отмена данного порядка приведет к активизации армяно- американских экономических отношений",- заключают конгрессмены.

Отметим, что вот уже несколько лет армянское лобби США совместно с членами группы поддержки Армении в Конгрессе пытаются добиться отмены системы двойного налогообложения между Ереваном и Вашингтоном, начатые на сей счет переговоры прекратились, не дав конкретных результатов. Ранее министр финансов Армении Вардан Арамян отмечал, что вопрос об отмене двойного налогооблажения с США всегда был в повестке армяно-американских отношений. В течение же последних 10 лет, как заявил министр, в армянском Минфине данный вопрос числился в ряду приоритетных. Министр напомнил, что в июне 2017 года, Армения присоединилась к 15-ому Действию "Организации развития экономического сотрудничества в рамках программы предупреждения разрушения налоговой базы и переброски (вывоза) прибыли" (BEPS), наряду с 68 странами мира, что позволяет единообразно толковать договора против двойного налогообложения. Став участником соглашения, в республике устанавливаются четкие правила игры в налоговом поле и повышается благонадежность страны с точки зрения инвестора.

У Армении есть аналогичные договора уже с 47 странами, последнее соглашение было недавно подписано с Израилем. Цель данных соглашений - устранить двойное налогооблажение во внешней торговле между двумя государствами, не допустить налоговой дискриминации в отношении хозяйствующих субъектов сторон, исключить двойное налогооблажение на имущество и доходы, а также создать прогнозируемую и стабильную налоговую среду для бизнеса. Вопрос об исключении двойного налогообложения между Арменией и США обсуждается на протяжении более 20 лет - начиная с 1994 года правительство Армении поднимает этот вопрос. В 2000 году уже в ходе армяно-американского межправительственного заседания был поднят вопрос о необходимости заключить договор. С тех пор, хотя и ведутся подготовительные работы по заключению договора, по сути, не стартовали сами переговоры.

Между тем, отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо 13 сентября прошлого года посол США в Армении Ричард Миллс подчеркнул, что "Соединенные Штаты удовлетворены действующим соглашением, однако при этом готовы выслушать доводы правительства Армении о необходимости заключения нового Соглашения". "Мы неоднократно отмечали, что подписание Соглашения будет рассмотрено, если такая необходимость возникнет для стимулирования торговли", - сказал Миллс.