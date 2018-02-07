Среда, 7 Февраля 2018 13:21

АрмИнфо. Министр обороны Армении Виген Саркисян посетил столичный военный госпиталь.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны Армении, глава оборонного ведомства осмотрел отделения госпиталя, часть которых были полностью отремонтированы и укомплектованы современным медицинским оборудованием.

Саркисяну рассказали о работах, осуществляемых в госпитале и центральной поликлинике, расположенной на территории госпиталя, а также о предоставляемых медуслугах.

Министр обороны также провел беседу с военнослужащими, проходящими лечение в госпитале.