Среда, 7 Февраля 2018 12:38

АрмИнфо. В Армении будет ужесточен контроль за деятельностью игорных заведений. Соответствующие поправки в законе "Об играх с выигрышем, играх в Интернете, и казино" внесены на заседании Национального Собрания РА 7 февраля во втором и окончательном чтении. Также во втором и окончательном чтении внесены изменения в закон "О лотереях".

По словам одного из разработчиков документа, депутат парламента от правящей Республиканской партии Самвела Фарманяна, представленный документ призван решить ряд проблем. Согласно ныне действующему закону, разрешение для участия в играх с лотереями имеют право лица, достигшие 18-летнего возраста, а в играх с выигрышем, играх в Интернете, и казино - 21 года. Для нарушителей данного положения действует штрафная санкция в размере 100 тысяч драмов. В течение 2014-2017г.г. Минфин Армении применил лишь одну санкцию, однако для всех очевидно, что количество лиц, делающих ставки в казино и на тотализаторах гораздо больше. Нынешние санкции не служат своим целях, считает Фарманян, предложивший ужесточить меры ответственности в отношении организаторов игр с выигрышем. Несмотря на рост влияния данного вида бизнеса на ВВП страны, тем не менее, необходимо ограничить участие несовершеннолетних в данных процессах. В этих целях при нарушении действующего законодательства организатор игр с выигрышем будет штрафоваться в первом случае в размере 2 млн драмов, при повторении нарушений в течение последующего года размер штрафа возрастет до 5 млн драмов, в третьем случае - до 10 млн драмов, в четвертом случае - отзыв лицензии и приостановка деятельности игорного заведения. Еще одно изменение касается организации игр с лотереями, в которых, согласно действующему законодательству, имеют право участвовать лица, достигшие 18 лет. Теперь предлагается повысить этот ценз до 21 года. Ужесточение санкций, по мнению Фарманяна, заставит организаторов игр с выигрышем следовать букве закона, поскольку в противном случае они понесут тяжелые финансовые потери. По его словам, ежегодно молодые люди в возрасте 18-21 года осуществляют ставки на сумму порядка 10 млрд драмов, и есть необходимость в решении данной проблемы. Следующим шагом авторов законопроекта станет ограничение рекламы игорных заведений.

В свою очередь, заместитель министра финансов РА Карен Тамазян сообщил, что в ближайшее время в парламент будут представлен новый законопроект, согласно которому будет запрещена установка на улицах городов страны игровых автоматов.