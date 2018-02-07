|Президент Армении встретился с председателем Национального Совета Швейцарии Домиником де Бюманом
|Посол Армении в Греции встретился с министром иностранных дел теневого правительства Греции
|Католикос всех армян принял делегацию Национального Совета Швейцарии
|Баку: После президентских выборов в Азербайджане и Армении интенсивные переговоры по урегулированию карабахского конфликта будут продолжены
|Омбудсмен Армении считает проблематичным некоторые положения законопроекта "О сокращении и предотвращении употребления табачных изделий"
|Адвокаты Армении 7 февраля провели акцию протеста против внесения положения о штрафах для правозащитников в процессуальные Кодексы страны
|Госдеп: США выступают за мирное решение карабахского конфликта
|Военная прокуратура подвела итоги года: В 2017 году в ВС Армении на 11% сократилось число преступлений
|Бабаян: Проведение в Азербайджане внеочередных президентских выборов - очередная демонстрация волюнтаризма Алиева
|Степанакерт: Реакция Баку на заявление де Бюмана вполне предсказуема, так как Азербайджан нарушает любые нормы цивилизации
|США готовы обсудить отмену устаревшего соглашения об избежании двойного налогообложения с Арменией
|Баку обвинил председателя Национального совета Швейцарии в предвзятости и поддержке расизма
|Армения и Румыния в поисках новых направлений военного сотрудничества
|Министр обороны Армении посетил столичный военный госпиталь
|Бако Саакян провел рабочее совещание, посвященное мероприятиям в рамках 30-летия Арцахского движения
|Министр: Новый Судебный кодекс направлен на обеспечение независимости судебной системы
|В Армении полицейские получат право производить в общественных местах видео- и фотосъемку
|Молодые граждане Армении при посещении игорных заведений должны будут представлять свои паспорта
|В Армении будет ужесточен контроль за деятельностью игорных заведений
|В Генпрокуратуре Армении возбуждено уголовное дело в связи с угрозами в адрес главного редактора сайта "Medialab.am"
|Ереван и Берн обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки
|Депутат: Армении следует решить вопрос, связанный с недостатком учебников по русскому языку
|Эрдоган: Турция выразила недовольство Ватикану по поводу признания событий 1915 года
|Beeline объявил о продлении акции на бессрочный период для абонентов постоплатных пакетов <Смарт>
|Эдмон Марукян: Мы собрали необходимое количество подписей и 16 февраля состоится внеочередное заседание парламента по вопросу роста цен
|Глава Водхоза: При сохранении существующих погодных условий, дополнительный водозабор из озера Севан станет неизбежной мерой
|Доминик де Буман: Народ Арцаха имеет полное право выбирать свою судьбу, как и все другие народы мира
|Вице-спикер армянского парламента и делегация Венецианской комиссии обсудили законопроект "О свободе совести и религиозных организациях"
|Шармазанов и посол ИРИ посчитали недопустимыми попытки придать карабахскому конфликту религиозный характер
|Армянские военнослужащие прошли курсы НАТО в школе горной подготовки Сачхере
|Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана прошел в соответствии с графиком
|От имени армянского парламента Армии обороны Арцха было передано 10 млн драмов в качестве содействия
|Блок "Елк" обвинил правящую Республиканскую партию в создании атмосферы безнаказанности в парламенте и в целом в республике
|В Сюникской области Армении обнаружены 16 снарядов различного калибра
|Участок дороги Сотк-Карвачар труднопроходим для проезда транспорта
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 6-го февраля
|В Ереване проходит акция-шествие против подорожания
|Марукян: В Армении неадекватные и оторванные от реальной жизни граждан, власти
|На международной выставке вин "ProExpo" в Москве представлены 13 армянских винодельческих компаний
|В Ереване стартует акция протеста "Нет подорожанию" блока "Елк"
|Владелица ночного клуба в Ереване склоняла танцовщиц к занятию проституцией
|Прогноз: Армен Саркисян будет реальным президентом Армении, отправив конституционные ухищрения Сержа Саргсяна коту под хвост
|Ноу-хау от Дорожной полиции Армении: С 8 февраля на дорогах страны будут применяться передвижные радары, фиксирующие нарушение скоростного режима
|Саргсян поздравил Никоса Анастасиадиса в связи с переизбранием на пост президента Кипра
|Банк Анелик улучшил условия ипотечных кредитов: предоплата - с 0%, ставка - минимум 8,5% годовых, срок погашения - до 20 лет
|Армения заблокировала сделку по продаже Беларусью системы залпового огня "Полонез" Азербайджану
|5-го февраля температура воздуха в Армении повысится на 5-7 градусов
|Арцахские парламентарии акцентируют внимание армянских коллег на необходимости международного лоббирования вопроса признания Нагорного Карабаха
|В правительстве Армении обсудили возможности сокращения пробок
|На линии противостояния арцахско-азербайджанских войск состоится мониторинг ОБСЕ
|Из-за долга в 60 долларов в Армении был похищен ребенок
|МО Арцаха: За прошедшую неделю ВС Азербайджана произвели более 1500 выстрелов по армянским позициям
|Арцахцы с четырьмя детьми получат от ГК "Ташир" по $4 тыс
|С 3 по 5 февраля температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов
|Левон Алтунян: В ближайший месяц будет завершена доработка концепции развития сферы здравоохранения
|В Армении автодороги в основном проходимы
|Италия уделит максимальное внимание затяжным конфликтам
|На фестивале «Соотечественников» сыграют на русском с армянским акцентом
|Налбандян: Политика отрицания Турции потерпела фиаско
|Фонд имени Степана Гишяна подарил детям микроавтобус для полноценной жизни
АрмИнфо.В Генпрокуратуре Армении 6 февраля было возбуждено уголовное дело в связи с угрозами в адрес главного редактора сайта "Medialab.am" Марианны Григорян.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Генпрокуратуры Армении, уголовное дело возбуждено по признакам ст.137 ч.1 УК РА. Дело направленно в Следственный комитет.
Напомним, что 28 января после публикации сайтом "Medialab.am" карикатуры "Цветы попрошайки" в социальной сети Facebook в адрес сотрудников сайта и главного редактора Марианны Григорян поступили угрозы от некого пользователя Hayk Berman Ohanyan. Он угрожал расправой не только Григорян, но и ее ребенку.
Угрозы начали поступать в адрес редакции и после публикации информации о закупке Министерством обороны в декабре цветов на 7 млн драммов и о коррупционных рисках. По словам главного редактора сайта Марианны Григорян, это не первый случай угроз в адрес сайта, однако, на сей раз все иначе. Так в августе прошлого года неизвестные сломали окна машины редактора сайта и похитили карикатуры на руководство страны. Преступника так и не удалось найти, а уголовное дело было закрыто. После этих угроз Марианна Григорян обратилась в правоохранительные органы
В связи с данным инцидентом выступил Омбудсмен Армении, который призвал правоохранительные органы страны незамедлительно начать разбирательство по этому сообщению. Он призвал найти и призвать к ответственности лицо, осуществившее данное деяние. "Угроза насилия в отношении любого журналиста или СМИ строго наказуема", - отмечает Омбудсмен. С осуждающим заявлением выступило и посольство США в Армении, которое также призвало армянских правоохранителей провести должное расследование данного инцидента.
|Президент Армении встретился с председателем Национального Совета Швейцарии Домиником де Бюманом
|Посол Армении в Греции встретился с министром иностранных дел теневого правительства Греции
|Католикос всех армян принял делегацию Национального Совета Швейцарии
|Баку: После президентских выборов в Азербайджане и Армении интенсивные переговоры по урегулированию карабахского конфликта будут продолжены
|Омбудсмен Армении считает проблематичным некоторые положения законопроекта "О сокращении и предотвращении употребления табачных изделий"
|Адвокаты Армении 7 февраля провели акцию протеста против внесения положения о штрафах для правозащитников в процессуальные Кодексы страны
|Госдеп: США выступают за мирное решение карабахского конфликта
|Военная прокуратура подвела итоги года: В 2017 году в ВС Армении на 11% сократилось число преступлений
|Бабаян: Проведение в Азербайджане внеочередных президентских выборов - очередная демонстрация волюнтаризма Алиева
|Степанакерт: Реакция Баку на заявление де Бюмана вполне предсказуема, так как Азербайджан нарушает любые нормы цивилизации
|США готовы обсудить отмену устаревшего соглашения об избежании двойного налогообложения с Арменией
|Баку обвинил председателя Национального совета Швейцарии в предвзятости и поддержке расизма
|Армения и Румыния в поисках новых направлений военного сотрудничества
|Министр обороны Армении посетил столичный военный госпиталь
|Бако Саакян провел рабочее совещание, посвященное мероприятиям в рамках 30-летия Арцахского движения
|Министр: Новый Судебный кодекс направлен на обеспечение независимости судебной системы
|В Армении полицейские получат право производить в общественных местах видео- и фотосъемку
|Молодые граждане Армении при посещении игорных заведений должны будут представлять свои паспорта
|В Армении будет ужесточен контроль за деятельностью игорных заведений
|В Генпрокуратуре Армении возбуждено уголовное дело в связи с угрозами в адрес главного редактора сайта "Medialab.am"
|Ереван и Берн обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки
|Депутат: Армении следует решить вопрос, связанный с недостатком учебников по русскому языку
|Эрдоган: Турция выразила недовольство Ватикану по поводу признания событий 1915 года
|Beeline объявил о продлении акции на бессрочный период для абонентов постоплатных пакетов <Смарт>
|Эдмон Марукян: Мы собрали необходимое количество подписей и 16 февраля состоится внеочередное заседание парламента по вопросу роста цен
|Глава Водхоза: При сохранении существующих погодных условий, дополнительный водозабор из озера Севан станет неизбежной мерой
|Доминик де Буман: Народ Арцаха имеет полное право выбирать свою судьбу, как и все другие народы мира
|Вице-спикер армянского парламента и делегация Венецианской комиссии обсудили законопроект "О свободе совести и религиозных организациях"
|Шармазанов и посол ИРИ посчитали недопустимыми попытки придать карабахскому конфликту религиозный характер
|Армянские военнослужащие прошли курсы НАТО в школе горной подготовки Сачхере
|Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана прошел в соответствии с графиком
|От имени армянского парламента Армии обороны Арцха было передано 10 млн драмов в качестве содействия
|Блок "Елк" обвинил правящую Республиканскую партию в создании атмосферы безнаказанности в парламенте и в целом в республике
|В Сюникской области Армении обнаружены 16 снарядов различного калибра
|Участок дороги Сотк-Карвачар труднопроходим для проезда транспорта
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 6-го февраля
|В Ереване проходит акция-шествие против подорожания
|Марукян: В Армении неадекватные и оторванные от реальной жизни граждан, власти
|На международной выставке вин "ProExpo" в Москве представлены 13 армянских винодельческих компаний
|В Ереване стартует акция протеста "Нет подорожанию" блока "Елк"
|Владелица ночного клуба в Ереване склоняла танцовщиц к занятию проституцией
|Прогноз: Армен Саркисян будет реальным президентом Армении, отправив конституционные ухищрения Сержа Саргсяна коту под хвост
|Ноу-хау от Дорожной полиции Армении: С 8 февраля на дорогах страны будут применяться передвижные радары, фиксирующие нарушение скоростного режима
|Саргсян поздравил Никоса Анастасиадиса в связи с переизбранием на пост президента Кипра
|Банк Анелик улучшил условия ипотечных кредитов: предоплата - с 0%, ставка - минимум 8,5% годовых, срок погашения - до 20 лет
|Армения заблокировала сделку по продаже Беларусью системы залпового огня "Полонез" Азербайджану
|5-го февраля температура воздуха в Армении повысится на 5-7 градусов
|Арцахские парламентарии акцентируют внимание армянских коллег на необходимости международного лоббирования вопроса признания Нагорного Карабаха
|В правительстве Армении обсудили возможности сокращения пробок
|На линии противостояния арцахско-азербайджанских войск состоится мониторинг ОБСЕ
|Из-за долга в 60 долларов в Армении был похищен ребенок
|МО Арцаха: За прошедшую неделю ВС Азербайджана произвели более 1500 выстрелов по армянским позициям
|Арцахцы с четырьмя детьми получат от ГК "Ташир" по $4 тыс
|С 3 по 5 февраля температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов
|Левон Алтунян: В ближайший месяц будет завершена доработка концепции развития сферы здравоохранения
|В Армении автодороги в основном проходимы
|Италия уделит максимальное внимание затяжным конфликтам
|На фестивале «Соотечественников» сыграют на русском с армянским акцентом
|Налбандян: Политика отрицания Турции потерпела фиаско
|Фонд имени Степана Гишяна подарил детям микроавтобус для полноценной жизни
|Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
|Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
|Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для обеспечения безопасного развития атомной энергетики
|Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
|Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
|Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
|Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
|Арман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении Карабаха
|Посол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и Востоком
|Александр Искандарян : Брать предвыборные взятки и надеяться на революцию невозможно
|Рубен Шугарян: Интернационализация человеческой совести в отношении Арцаха нуждается в масштабировании
|Манвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундой
|Левон Алтунян: Мы строим новую архитектуру армянской медицины
|В отличие от Михаила Саакашвили путь Юлии Тимошенко в президенты Украины фактически открыт
|Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос): Любой компромисс с Арцахом и Арменией для Ильхама Алиева равен политическому самоубийству
|Андрей Арешев: Мало говорить о достижении договоренностей по Карабаху, важно и нужно их имплементировать
|Саргсян и Алиев в очередной раз предопределили в Женеве неопределенность вокруг Карабаха
|Ованес Игитян: Армения слишком часто оглядывается на Москву
|Владимир Бадалян: Туркменистан рассматривает вопрос поставок энергоресурсов в Армению через Иран
|Ильгар Велизаде: Не считаться с политической реальностью, повсеместно создаваемой в мире призраком сепаратизма, уже нельзя
|Авигдор Эскин: Вследствие референдумов в Курдистане и Каталонии давление на Армению в вопросе Карабаха может ослабнуть
|Гагик Арутюнян: Россия, Иран и Китай вспомнили о своем великом прошлом во многом благодаря США
|Максим Сучков: Качественная и системная реализация российских проектов по развитию Армении исключит нервную реакцию Москвы на то, что «там задумали американцы»
|Зардушт Ализаде: Ильхаму Алиеву Сечин в Азербайджане не нужен
|Исключать, обусловленного давлением Москвы, отказа Армении от договора с Евросоюзом не приходится
|Тимур Уразаев: Являясь членом ЕАЭС, Армения также как и Казахстан априори являются факторами для своих партнеров в других странах ЕАЭС.
|Агаси Енокян: Антироссийские санкции США несут Армении, как негатив, так и позитив
|Мецаморская АЭС функционирует под контролем МАГАТЭ и на этом можно поставить точку
|Расим Мусабеков: Покупая российское оружие, Азербайджан подкупает Россию
|Ахмет Ярлыкапов: Складывающаяся вокруг терроризма ситуация должна вызывать тревогу и в Армении
|Эдуард Шармазанов указал на оcновные месседжи визита Сержа Саргсяна во Францию и его выступления в ПАСЕ
|С трибуны ПАСЕ Серж Саргсян ответил на вопросы азербайджанских делегатов
|Армения и Таджикистан отменяют визовый режим
|Каро Пайлян заявил о том, что информацию о предстоящих погромах армян Европы он получил устно
|Долларовый транш облигаций Америабанка прошел листинг на бирже Nasdaq OMX Armenia
|Блок "Царукян" не будет выдвигать кандидатуру на пост президента Армении в 2018 году
|Прогноз: Анкара откажется от российских С-400 под давлением НАТО или достигнув результатов собственного шантажа
|Шармазанов убежден: Серж Саргсян незаменимый управленец
|Министр обороны Израиля в очередной раз поставил под сомнение факт Геноцида армян в Османской Турции
|Признание Израилем Геноцида армян от ближневосточной динамики не зависит
|В Австрии состоялся Международный молодежный форум "Будущее европейской и евразийской интеграции: форсайт 2040"
|Банк ВТБ (Армения) запускает кредитный продукт для пенсионеров
|Эрдоган привел Армении Грузию как пример сотрудничества с соседями
|Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции "Елк" о выходе Армении из ЕАЭС
|Армянская делегация в ПАЧЭС в знак протеста покинула зал заседаний
|“Дипломатия тостов” как путь для евроинтеграции Армении
|Правящая партия Армении отмалчивается относительно обвинений телеканала Минобороны России в приверженности РПА к фашизму
|Шармазанов белорусскому коллеге: Игнорирование Геноцида армян породило гитлеровский фашизм
|Шармазанов азербайджанскому коллеге: Проводить параллели между карабахским, курдским и каталонским процессами алогично и неграмотно
|Эдмон Марукян: Армения пережила регресс в различных областях не подписав соглашение с ЕС в 2013 году
|Шармазанов: Если мир не признает самоопределение Арцаха, то он не должен признавать и самоопределение советских республик
|Начальник Госслужбы безопасности пищевых продуктов Армении считает нецелесообразным реализацию ГМО-продукции на территории республики
|Армения с декабря 2017 года начнет вакцинацию девочек в возрасте 13 лет от папилломавируса
|Аналитик: Сдача арцахских территорий в результате сделки Путин-Эрдоган обеспечить долговременную реализацию армянских интересов неспособна
|Эксперт: Нашей целью является не борьба с ГМО-компаниями, а принятие законов, защищающих интересы армянских фермеров и потребителей
|В Ереване находится пилотажная группа сверхсовременных истребителей
|Шармазанов: Для Армении неприемлемы попытки Баку придать карабахскому конфликту религиозный характер
|Никол Пашинян: Министр обороны вместо казармы "отслужил" в качестве референта Сержа Саргсяна
|Усилиями армянских депкругов была пресечена очередная попытка Пакистана принять участие в заседании ПА ОДКБ в качестве наблюдателя
|Ереван в очередной раз посоветовал Эрдогану держаться подальше от карабахской проблемы