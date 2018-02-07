Среда, 7 Февраля 2018 12:15

АрмИнфо.В Генпрокуратуре Армении 6 февраля было возбуждено уголовное дело в связи с угрозами в адрес главного редактора сайта "Medialab.am" Марианны Григорян.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Генпрокуратуры Армении, уголовное дело возбуждено по признакам ст.137 ч.1 УК РА. Дело направленно в Следственный комитет.

Напомним, что 28 января после публикации сайтом "Medialab.am" карикатуры "Цветы попрошайки" в социальной сети Facebook в адрес сотрудников сайта и главного редактора Марианны Григорян поступили угрозы от некого пользователя Hayk Berman Ohanyan. Он угрожал расправой не только Григорян, но и ее ребенку.

Угрозы начали поступать в адрес редакции и после публикации информации о закупке Министерством обороны в декабре цветов на 7 млн драммов и о коррупционных рисках. По словам главного редактора сайта Марианны Григорян, это не первый случай угроз в адрес сайта, однако, на сей раз все иначе. Так в августе прошлого года неизвестные сломали окна машины редактора сайта и похитили карикатуры на руководство страны. Преступника так и не удалось найти, а уголовное дело было закрыто. После этих угроз Марианна Григорян обратилась в правоохранительные органы

В связи с данным инцидентом выступил Омбудсмен Армении, который призвал правоохранительные органы страны незамедлительно начать разбирательство по этому сообщению. Он призвал найти и призвать к ответственности лицо, осуществившее данное деяние. "Угроза насилия в отношении любого журналиста или СМИ строго наказуема", - отмечает Омбудсмен. С осуждающим заявлением выступило и посольство США в Армении, которое также призвало армянских правоохранителей провести должное расследование данного инцидента.